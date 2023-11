Ils ont réveillé un animal qui était gelé depuis 45 000 ans : il pourrait maintenant être la clé de la génétique

Il est vrai qu’il y a une grande quantité d’animaux congelés dans le pergélisol au fil des millénaires.

Le pergélisol sibérien garde de nombreux mystères

La Sibérie est un endroit sauvage et indompté qui cache de nombreux secrets, comme la porte vers le monde souterrain. Cependant, c’est aussi l’une des réserves de flore et de faune les plus étendues au monde. Elle a également une particularité vraiment intéressante : il y a des milliers d’animaux congelés dans les glaces éternelles qui forment les sols et d’autres formations dans les régions les plus froides de cette zone de la planète. C’est là qu’a été trouvé un ver qui est vivant depuis plus de 45 millénaires et qui attire l’attention grâce à une caractéristique spéciale.

Le ver ultime

La revue PLOS Genetics a publié un article instructif intitulé « Une nouvelle espèce de nématode du pergélisol sibérien partage un mécanisme adaptatif de survie cryobiotique avec la larve C. elegans dauer ». Derrière ce titre complexe se cache un texte dans lequel nous pouvons voir comment un ver vieux de 46 000 ans a été découvert et était congelé dans les surfaces de pergélisol de plus en plus réduites de l’hémisphère nord de notre planète.

Cet animal a démontré comment la vie peut se frayer un chemin à travers des environnements où il semblerait initialement impossible pour un être vivant, aussi simple soit-il, de survivre pendant une longue période. Cependant, le ver a réussi à survivre congelé si longtemps qu’il a assisté à des extinctions et à des évolutions sur son chemin. De plus, il l’a fait grâce à une technique qui nous semble plus digne d’un superhéros que d’une réalité : la cryobiose.

Le ver, inconnu de nous et baptisé Panagrolaimus Kolymaensis, se trouvait entre plusieurs couches de glace en permanence gelée appelées pergélisol. Là-bas, il a survécu pendant des milliers d’années grâce à la cryobiose, un processus qui met le métabolisme des êtres vivants en suspension au point que l’animal semble être totalement mort. Bien qu’il soit vrai que cela n’était pas inconnu jusqu’à présent, la dilatation temporelle de plus de 40 000 ans est une découverte intéressante car elle permet d’évaluer à quel point cette fonction vitale des nématodes pourrait être efficace.

Jusqu’à présent, on spéculait qu’un être dans cet état pouvait prolonger sa vie indéfiniment. On ne sait pas si c’est infini, mais il est clair que cela rend tout être vivant totalement résistant à tous les maux, y compris le manque de nourriture, d’eau et les températures les plus extrêmes. Après tout, cet animal se trouvait gelé à des températures où il aurait normalement péri.

Cela démontre que la science ne s’est pas trompée du tout et que la cryobiose pourrait être une voie très intéressante à explorer pour traiter certains problèmes et conditions sanitaires.

En résumé, nous constatons que :

Ils ont trouvé un ver sur un mur de pergélisol qui vit depuis plus de 45 000 ans.

Cet animal a survécu grâce à la cryobiose.

Il a réduit ses conditions de vie à zéro et a attendu que les conditions météorologiques soient propices à la survie pour se réveiller.

D’autre part, quels types d’animaux inconnus émergeront du pergélisol ? Malheureusement pour notre monde, le réchauffement climatique met fin à ce type de glaces éternelles, ce qui fait non seulement apparaître des formes de vie que nous ne connaissions pas, mais qui génère également des problèmes au niveau des structures et des bâtiments dans les pays où ce type de glace est toujours présent.