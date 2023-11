La nouvelle propriété du graphène : pourrait transformer le monde technologique

Le graphène est peut-être l’un des matériaux synthétiques les plus ambitieux jamais créés

Les fonctions du graphène sont variées

Nous entendons parler de la révolution du graphène depuis deux décennies. Déjà en 2016, on parlait de sa capacité à révolutionner les smartphones, mais malgré ses qualités, jusqu’à présent, il n’a pas été autant exploité que prévu initialement. Récemment, cela semble vouloir changer, il sera intégré dans les téléphones pour les rendre beaucoup plus fins. Maintenant, la révolution pourrait venir d’ailleurs, car on a découvert une manière assez complexe et sophistiquée mais facile à appliquer pour créer un superconducteur à partir du graphène lui-même.

La découverte qui pourrait changer les propriétés du graphène

Grâce à la revue Nature Nanotechnology, l’existence d’une fonction du graphène qui pourrait révolutionner la science de la conductivité a été documentée. Pour cela, les chercheurs, qui viennent de l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), ont empilé cinq feuilles de graphène dans un ordre spécifique afin de voir si les caractéristiques du graphène étaient modifiées.

À leur surprise, cela a effectivement été le cas, car ce nouveau matériau construit à partir du graphène défie toute la logique du graphène original. Cela pourrait révolutionner l’électronique à bien des égards, car il devient un superconducteur de manière plus simple que ce qui était possible jusqu’à présent. Il convient de mentionner que le graphène n’est pas un matériau superconducteur, mais en lui appliquant certaines techniques, il est possible d’en faire un.

Les scientifiques du MIT ont découvert qu’en empilant les couches de graphène de manière précise, ils sont capables de créer une interaction entre les électrons d’une manière si forte qu’ils font réellement partie de la matière sans être réellement des particules indépendantes. Pour cela, les scientifiques ont dû utiliser les toutes dernières technologies pour pouvoir comprendre la représentation et la caractérisation de ces matériaux à une échelle si petite qu’il serait impossible de le faire sans d’autres lentilles. Ils ont utilisé ici le microscope s-SNOM.

Jusqu’à présent, il convient de mentionner que la technologie utilisée n’était pas celle-ci, mais une technique mettant en torsion les couches de graphène de manière à contrôler les propriétés électroniques de ce matériau. Cela permettait de convertir le graphène en superconducteur, une avancée très intéressante mais qui impliquait certaines complications dont il a été démontré qu’elles ne sont pas nécessaires grâce à cette nouvelle technique.

En résumé, voici les points clés :

Le graphène n’est normalement pas un superconducteur.

Jusqu’à présent, on savait qu’en lui appliquant une certaine torsion, il pouvait en devenir un.

Les scientifiques ont trouvé la possibilité de le faire de manière plus simple en empilant les couches d’une certaine manière pour former une nouvelle structure.

Cela donne naissance à un nouveau matériau qui est un véritable superconducteur.

À quoi peut servir cette découverte ? Fondamentalement, elle peut être révolutionnaire en termes d’électronique. Dans un monde où l’efficacité énergétique est la clé du succès, le graphène est capable d’avoir une capacité assez remarquable avec ces techniques, ce qui pourrait changer notre compréhension de l’informatique en modifiant certains composants matériels et en leur donnant une puissance supérieure à celle actuellement disponible.