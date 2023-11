L’alternative d’Amazon à GPT-4 s’appelle Olympus et promet d’être bien plus puissante

Amazon ne veut pas rester à la traîne dans le domaine de l’IA, c’est pourquoi elle développe Olympus.

Nous vous disons tout sur Olympus, la nouvelle IA d’Amazon

Amazon développe un chatbot plus puissant que ChatGPT-4. Son nom de code est « Olympus » et il disposera de 2 billions de paramètres, deux fois plus que GPT-4, qui en possède 1. Grâce à cela, la multinationale de Jeff Bezos deviendrait un acteur clé dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’IA est devenue une priorité pour Amazon

Il semblait qu’Amazon était en retard dans la course au développement de l’IA. OpenAI, Google et Meta avaient pris beaucoup d’avance, du moins c’est ce qu’il semblait. En avril 2023, Amazon a lancé un modèle de langage (LLM) appelé Titan, mais sa puissance était bien inférieure à celle de ses concurrents.

Avec Olympus, la situation va changer. Si les 2 billions de paramètres sont confirmés, il deviendra l’un des chatbots les plus puissants. En disposant de plus de paramètres, il aura une capacité accrue à comprendre et évaluer les messages. Comme nous l’avons indiqué précédemment, GPT-4 compte environ 1 billion, tandis que sa version précédente, GPT-3, en possède 175 milliards.

Amazon n’a pas encore fait de commentaire à ce sujet. Les informations ont été dévoilées par l’agence de presse française Reuters, mais la multinationale a refusé de commenter. Bien qu’Amazon n’ait pas fixé de date d’annonce, elle devrait probablement être annoncée le mois de décembre prochain.

La fonction que le LLM jouera n’est pas claire, mais il pourrait faciliter la gestion des services web d’Amazon pour les clients professionnels. Ce ne serait pas la première intelligence artificielle intégrée par la multinationale, car en août dernier, elle a révélé qu’elle utiliserait cette technologie pour améliorer la section des critiques de ses produits.

La direction du projet est entre les mains de celle qui dirigeait l’équipe d’Alexa, Rohit Prassad. Il s’agit d’une scientifique qui dirige la section d’intelligence artificielle générale (AGI) d’Amazon. Elle a intégré des chercheurs avec lesquels elle avait travaillé main dans la main pour améliorer Alexa.

Enfin, Amazon a également investi 4 milliards de dollars dans Antrophic, l’entreprise responsable de Claude, un chatbot concurrent direct de ChatGPT. Cela, combiné au développement d’Olympus, révèle que l’intégration de l’IA est devenue l’une de ses priorités.