À prix minimum avant le Black Friday, ce téléphone portable avec 12 Go de RAM et Oled à 120 Hz.

C’est le moment idéal pour obtenir cette bête Android avec un écran Oled à 120 Hz et un design très attractif.

Le Nothing Phone (1), dans sa version la plus haut de gamme, est destiné à devenir un best-seller lors du prochain Black Friday.

Vous avez besoin d’un téléphone pour de nombreuses années avec une grande mémoire interne et qui se mettra bientôt à jour vers Android 14 ? Eh bien, aujourd’hui le Nothing Phone (1), dans sa version 12/256 Go, est tombé à 379 euros sur Amazon. À quelques jours du début du Black Friday 2023, de nombreux stores ont déjà commencé à appliquer de grande réductions sur leurs produits phares.

Le deuxième meilleur prix pour ce Nothing Phone (1) nous l’avons vu sur Fnac pour 433 euros, avec livraison depuis l’Allemagne. Donc, si vous voulez un téléphone puissant, avec une grande batterie, un très bon écran et un design hors du commun, ce téléphone de Nothing est votre prochain achat.

Nothing Phone (1) (12/256 Go)

Achetez un bon téléphone avec Android 14 pour 379 euros

Commençons par son design spectaculaire. Le Nothing Phone (1) présente un corps en polycarbonate et aluminium d’à peine 8,3 mm d’épaisseur et de 194 grammes. Son dos est le plus frappant, car il dispose d’une série de LED qui s’allument au fur et à mesure des notifications, qu’il s’agisse d’appels, de messages ou de courriers électroniques, et vous pouvez configurer les LED à votre goût.

À l’avant, nous trouvons un excellent écran Oled de 6,55″ de diagonale et de résolution Full HD+. Il dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 1200 nits qui vous fera briller comme jamais. Son panneau est compatible avec les contenus HDR10+ et est protégé par un Gorilla Glass 5. Le lecteur d’empreintes sous l’écran est très rapide.

Il monte l’un des meilleurs matériels de la gamme moyenne d’Android. Son processeur est une évolution du célèbre Snapdragon 778G, accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de mémoire interne de type UFS 3.1. Au niveau graphique, vous n’aurez aucun problème pour l’édition de photos ou les jeux avec la puce Adreno 642L boostée sur ce modèle.

Le terminal de Nothing se distingue également au niveau photographique. À l’arrière, nous avons un double appareil photo avec un stabilisateur d’image optique, un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.88 et un objectif grand angle + macro Samsung de 50 MP. L’enregistrement en 4K à 60 fps est garanti. À l’avant, il monte un objectif Sony de 16 MP très efficace et précis pour les photos en mode portrait.

En ce qui concerne l’autonomie, il intègre une batterie de 4500 mAh capable de se charger à 33W via un câble, mais aussi de manière sans fil à 15W. Son autonomie est de 2 jours complets avec une utilisation normale. Vous pourrez également utiliser sa charge inversée sans fil pour charger des appareils plus petits tels que des écouteurs sans fil.

Nothing Phone (1) (12/256 Go)

Enfin, et non moins important, la connectivité de ce Nothing Phone (1) n’est pas un sujet à prendre à la légère. Il est compatible avec les réseaux 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Double SIM (Nano SIM x2). Pour moins de 400 euros, comme c’est son prix aujourd’hui, vous ne trouverez pas de téléphones aussi puissants, avec autant de RAM et de mémoire, et d’aspect physique aussi spectaculaire.

