Apple met en pause le développement d’iOS 18 pour se concentrer sur la résolution des problèmes de la version actuelle

Une pause d’une semaine afin de se concentrer sur la correction des erreurs avant de reprendre le développement de nouvelles fonctionnalités.

iOS 18 aurait déjà sa première version développée

Apple aurait décidé de mettre en pause le développement de nouvelles fonctionnalités de ses prochains systèmes d’exploitation afin de se concentrer sur la correction des erreurs et d’améliorer la stabilité du logiciel actuel. Et cette décision concerne iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 et visionOS. Une décision qui intervient après avoir constaté trop de bugs et d’erreurs dans le système d’exploitation.

Apple souhaite que iOS 18 et les autres systèmes d’exploitation soient aussi stables que possible

La pause dans le développement de nouvelles fonctionnalités des prochains systèmes d’exploitation que l’entreprise va lancer a été communiquée aux équipes qui en sont chargées la semaine dernière, demandant aux ingénieurs de se concentrer sur la correction des erreurs et l’optimisation des performances du logiciel actuel pendant une semaine. Une décision qui, comme nous l’avons dit, intervient après avoir identifié de nombreux bugs qui pourraient affecter la première version d’iOS 18. Un arrêt qui aurait entraîné la pause du développement de nouvelles fonctionnalités.

Une manoeuvre que nous avons vue depuis de nombreuses années et qui a conduit à ce que l’application Journal soit lancée à la fin de l’année dans iOS 17.2. Apparemment, un certain nombre d’erreurs ont été identifiées qui n’ont pas été remarquées lors des tests internes avant son lancement. Cela a entraîné une semaine de travail consacrée exclusivement à les résoudre.

Cela ne signifie pas que les nouveautés attendues dans iOS 18 n’arriveront pas. Le développement de nouvelles fonctionnalités a été mis en pause pendant une semaine afin de résoudre les bugs détectés dans les versions d’iOS afin que les prochaines versions ne les rencontrent pas.

Cette pause ne signifie pas que nous ne verrons pas de nouveautés dans iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 ou visionOS. Le développement de nouvelles fonctionnalités a été arrêté pendant une semaine afin de corriger toutes les erreurs observées dans les versions des systèmes d’exploitation actuels qui pourraient affecter les prochaines versions que Apple aurait déjà partiellement développées. Après une semaine de concentration sur la correction des erreurs, il est très probable que le travail sur les nouvelles fonctionnalités reprenne l’année prochaine.