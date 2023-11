Bonnes nouvelles : Xiaomi a déjà commencé à tester HyperOS sur sa famille Xiaomi 12 et ils seront mis à jour plus tôt que prévu

Tous ceux qui ont un terminal de la famille Xiaomi 12 dans leurs poches sont chanceux. En effet, selon les informations de GSMChina, la marque asiatique est déjà en phase de test de la version stable de HyperOS 1.0 pour le Xiaomi 12 Pro. Un appareil qui sera bientôt accompagné de son petit frère dans cette mise à jour.

De plus, la meilleure chose à propos de cette version est qu’elle est basée sur Android 14, ce qui signifie que ce terminal pourra non seulement profiter de toutes les nouveautés du nouveau système d’exploitation de Xiaomi, mais pourra également expérimenter tout ce que Google a présenté lors de son récent Google I/O 2023 pour améliorer l’expérience sur nos téléphones.

Le deuxième trimestre de 2024 sera crucial pour la série Xiaomi 12

Apparemment, selon ces informations, Xiaomi prévoit de lancer cette mise à jour au cours du deuxième trimestre de l’année 2024, une date prévisible étant donné que ces appareils sont sur le marché depuis un certain temps et que la marque doit donner la priorité aux mises à jour pour les appareils les plus récents. Mais au moins, nous avons la certitude qu’elle finira par arriver.



L’objectif principal de Xiaomi avec cette nouvelle version pour les anciens appareils est d’améliorer leurs performances et d’étendre l’autonomie de la batterie grâce à une meilleure optimisation du système. Ainsi, une fois que nous pourrons mettre à jour les Xiaomi 12, les améliorations devraient être visibles à l’œil nu dans notre utilisation quotidienne.

Pour le moment, il ne nous reste plus qu’à attendre que la marque continue de tester ce logiciel afin d’optimiser au mieux tout, et une fois que tout fonctionnera correctement, nous pourrons en profiter sur nos appareils. En principe, le deuxième trimestre de 2024 est la clé, mais il ne faut pas exclure la possibilité que cette date soit avancée si tout se passe bien avec les versions bêta.