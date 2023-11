Google veut que l’Europe oblige Apple à rendre iMessage compatible avec Android

La Commission européenne pourrait contraindre Apple à rendre iMessage compatible avec Android.

L’icône d’iMessage, l’application de messagerie d’Apple

Google et les grands opérateurs européens font pression sur Bruxelles pour qu’Apple rende iMessage compatible avec Android. Ils ont envoyé une lettre conjointe aux régulateurs européens dans laquelle ils affirment que cela « bénéficierait aux consommateurs et aux entreprises européennes ». Ces pressions interviennent pendant l’évaluation d’iMessage par la Commission européenne en vertu de la loi sur les marchés numériques.

Tout dépendra de sa classification en tant que ‘gatekeeper’

Actuellement, l’organisme européen examine si iMessage est concernée par la loi sur les marchés numériques. Cela impliquerait qu’elle devrait être rendue plus interopérable et s’éloigner de l’exclusivité dont elle bénéficie. Tout comme avec Safari, Apple a tenté d’éviter que son service ne soit affecté par la loi, car dans ce cas, elle devrait se plier aux exigences de la CE, ce qui réduirait le contrôle d’Apple sur le marché numérique.

D’après le Financial Times, les hauts dirigeants de Google et des grands opérateurs européens tels que Deustche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone font pression pour qu’elle soit classée comme ‘gatekeeper’. Auparavant, les services de messagerie WhatsApp et Messenger, tous deux de Meta, ont été classés ainsi.

« Il est essentiel que les entreprises puissent atteindre tous leurs clients en utilisant des services de communication modernes dotés de fonctions de messagerie enrichies. Grâce à iMessage, les entreprises ne peuvent envoyer des messages enrichis qu’aux utilisateurs d’iOS et doivent recourir aux SMs traditionnels pour les autres utilisateurs finaux », affirme la lettre.

Si iMessage est classée comme telle, elle devrait être compatible avec Android. Ce changement n’affecterait que l’Europe, où la Commission européenne a de l’influence, et non les États-Unis.

La loi sur les marchés numériques considère qu’une entreprise est un ‘gatekeeper’ si elle compte plus de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels en Europe et une capitalisation boursière d’au moins 75 000 millions d’euros. Cette loi est entrée en vigueur le 1er novembre 2022, bien qu’elle ait commencé à être appliquée le 2 mai 2023. Selon la CE, les entreprises dépassant ces seuils ont trop de pouvoir et doivent se soumettre à ses exigences pour le réduire.