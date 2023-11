WhatsApp va améliorer les canaux avec l’une des fonctionnalités les plus attendues

WhatsApp vient d’annoncer une nouveauté intéressante pour l’administration et la création de contenu des chaînes.

Le logo de WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde.

WhatsApp est toujours dans l’actualité, que ce soit pour une raison ou une autre. Hier même, nous avons appris que la publicité pourrait bientôt arriver dans les Statuts WhatsApp, ainsi que que l’application WhatsApp pour Mac était désormais disponible sur l’App Store. Cette dernière était particulièrement réclamée par les utilisateurs d’Apple.

Selon les informations qui nous parviennent de WABetaInfo, la dernière version de test de l’application de messagerie populaire vient d’être publiée via le programme de bêta de Google Play, avec le numéro de version 2.23.24.15. Et avec elle, une fonctionnalité très utile pour les administrateurs de chaînes fait son apparition.

Un meilleur contrôle sur les vues des posts

D’après le média, en plus de la nouvelle fonctionnalité qui a déjà été introduite pour ajouter plus d’administrateurs aux chaînes, la version 2.23.24.15 de la version bêta de WhatsApp apporte la possibilité de savoir combien de fois un post a été visualisé lorsqu’il est publié dans l’une des chaînes récemment apparues dans l’application (et qui étaient déjà disponibles sur Telegram).

Comme on peut le voir dans la capture d’écran que nous avons jointe à ces lignes, les vues qu’une publication donnée a eues apparaissent dans une bulle sous la publication elle-même. Cela sera utile pour les administrateurs, afin qu’ils puissent connaître leur portée. Cette fonctionnalité ne se limite pas aux seuls administrateurs : les utilisateurs pourront également voir combien de fois une mise à jour spécifique a été visualisée.

Cette fonction offre différents avantages, notamment pour améliorer l’expérience des abonnés à une chaîne spécifique. Cela pourrait être bénéfique pour les utilisateurs et les créateurs, en particulier pour identifier quel contenu résonne le plus avec le public.

Pour l’instant, . Nous resterons attentifs à toute nouvelle à ce sujet.