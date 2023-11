Il se peut que ton Xiaomi ne se charge pas aussi rapidement qu’il devrait. Cela se résout en activant ce paramètre sur MIUI 13 ou MIUI 14

La plupart des téléphones Xiaomi récents que les utilisateurs peuvent acheter ont la particularité de pouvoir se charger à une vitesse vertigineuse. Il n’est plus du tout étrange de voir des charges rapides de 67 W ou 120W sur de nombreux téléphones de la société, mais peut-être que tous les utilisateurs ne tirent pas pleinement parti de ces capacités.

C’est pourquoi dans cet article, nous allons vous expliquer comment vous pouvez débloquer la capacité de charger votre appareil avec la puissance maximale possible, un réglage extrêmement simple à activer et pour lequel, bien sûr, vous aurez besoin du chargeur et du câble officiel fournis dans la boîte du téléphone.

Comment charger un téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO à la puissance maximale autorisée

Par défaut, et dans le but de préserver la santé de la batterie au fil des cycles de charge, la charge rapide maximale qu’un téléphone Xiaomi peut atteindre est désactivée, un élément clé pour préserver au maximum sa santé.

Ce paramètre est présent sur les téléphones qui dépassent les 67 W de charge maximale, donc ceux qui utilisent un téléphone avec une charge inférieure n’auront pas à s’en préoccuper, car le téléphone offrira une puissance maximale avec le chargeur et le câble officiel fournis dans la boîte du téléphone.





That being said, the way to activate it is very simple, as you just have to follow these steps:

Go to the MIUI settings and access the « Battery » section

Once inside, at the top of the screen, tap on « Battery » and then go to the « Increase charging speed » option

Simply click on « Increase charging speed »

With this change, you will ensure that MIUI tells the phone to maximize the charging speed available at all times. So if you were using a fast charger and it wasn’t delivering power at full speed, just follow this simple process and you can forget about wasting time next to the socket.