GTA VI est une réalité : le jeu de Rockstar sera officiellement présenté cette semaine.

Les rumeurs sont désormais tangibles et le jeu phare de Rockstar sera bientôt dévoilé.

Après une décennie depuis le lancement du précédent opus de la saga, GTA VI est sur le point d’être annoncé officiellement. Cette fois-ci, l’information provient de sources infaillibles de l’industrie, de journalistes confirmés qui ne confirment les nouvelles que lorsqu’ils savent qu’elles sont totalement vraies. Et selon ces informations, GTA VI sera révélé à tout moment cette semaine.

Annonce imminente de GTA VI

Jason Schreier, de Bloomberg, est une des personnes les plus fiables dans la presse du jeu vidéo et c’est à lui que nous devons l’article confirmant les informations sur GTA VI. Parmi les détails qu’il a révélés grâce à des sources internes au développement du jeu, il confirme que cette semaine, Rockstar dévoilera officiellement le jeu, bien que son existence soit un secret de polichinelle depuis longtemps.

Il y a eu de nombreuses rumeurs et fuites au cours des derniers mois, mais Rockstar n’a jamais montré officiellement de contenu. Maintenant, toutes ces rumeurs prennent enfin une forme réelle et, pour le plus grand bonheur de ses millions de fans, cette même semaine, ils auront enfin droit à un nouveau Grand Theft Auto.

Geoff Keighley suggère qu’il possède la bande-annonce

Quelques minutes seulement après la publication de l’article de Jason Schreier, Geoff Keighley, une des figures les plus en vue du marketing du jeu vidéo, a rappelé à ses followers que la cérémonie des Game Awards aura lieu le 7 décembre prochain, où les jeux les plus remarquables de l’année sont récompensés dans de nombreuses catégories. Geoff apparaît toujours au moment opportun et il a ainsi suggéré qu’il y aurait du contenu de GTA VI lors de sa cérémonie.

30 jours jusqu’aux #TheGameAwards le 7 décembre. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 8 novembre 2023

Concernant les informations révélées concernant GTA VI, on sait que le jeu se déroulera à Miami, contrairement à GTA V qui était inspiré de Los Angeles. On a également entendu dire que GTA VI représentera une avancée graphique significative par rapport à Red Dead Redemption II, l’un des jeux les plus impressionnants de ces dernières années, tant sur le plan graphique que dans de nombreux autres aspects. Par conséquent, la feuille de route indique que GTA VI sera présenté cette semaine et que sa première bande-annonce sera diffusée lors des Game Awards 2023.