GTA 6 Annonce et Sortie du Trailer imminentes : Rapport

Une des annonces de jeux les plus attendues que tous les joueurs veulent entendre concerne Grand Theft Auto 6. Oui, nous avons vu quelques fuites inventées ridicules qui ont été révélées le mois dernier. Bien que ces fuites étaient tout sauf dénuées de sens, il y a de bonnes nouvelles. Oui, il y a enfin une source crédible concernant Grand Theft Auto 6.

Source la plus fiable et digne de confiance sur Internet, Bloomberg, vient de révéler que les studios derrière la franchise Rockstar Games se préparent à annoncer le nouveau jeu majeur dès cette semaine, suivi d’une bande-annonce le mois prochain. Étant donné que Bloomberg a fourni cette information, nous ne pouvons considérer que c’est la source la plus fiable.

Bande-annonce de Grand Theft Auto 6 en décembre

Bloomberg a reçu de bonnes nouvelles concernant la révélation de Grand Theft Auto 6. Il affirme avoir obtenu ces informations de personnes très familières avec l’événement à venir.

Les sources, qui proviennent de Rockstar Games elles-mêmes et ont demandé à rester anonymes, ont révélé que lors du 25e anniversaire de Rockstar Games, Take-Two Interactive devrait révéler la bande-annonce de Grand Theft Auto 6. Mais avant cela, nous pourrions entendre une annonce de la société de jeux sur GTA 6, dès cette semaine.

Il n’est pas clair si Rockstar Games organisera un événement spécial pour célébrer le 25e anniversaire ou s’il y aura simplement une publication sur les réseaux sociaux avec un teaser de Grand Theft Auto 6. Personne ne le sait, mais étant donné que 25 ans, c’est important, je parie sur une grande célébration.

En regardant de près l’événement GameAwards, qui se rapproche également, c’est-à-dire le 7 décembre 2023, nous pourrions nous attendre à ce que Rockstar Games présente également quelque chose concernant Grand Theft Auto 5.

Si la nouvelle que Bloomberg a reçue concernant Grand Theft Auto 6 est vraie, il est préférable d’attendre la fin de cette semaine et de surveiller les comptes de médias sociaux de Rockstar Games, car ils pourraient révéler ou non quelque chose sur la révélation du teaser du jeu.

Attendons de voir ce qui se passera. Si un teaser de révélation pour GTA 6 existe vraiment, ce sera la première grosse mise à jour officielle des développeurs. La fin de cette semaine sera donc certainement excitante. Êtes-vous un fan de GTA en attente de mises à jour officielles ? Êtes-vous excité ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires.