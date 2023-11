Les créateurs du mythique MySpace lancent Plaiday, un outil d’IA pour créer des vidéos à partir de texte

Les fondateurs de MySpace se joignent à la tendance de l’IA avec Plaiday : voici l’application qui permet de créer des vidéos à partir de texte

Plaiday est la nouvelle IA génératrice capable de créer des vidéos à partir de texte, développée par les fondateurs de MySpace.

Il y a encore de la place dans le domaine de l’IA génératrice d’images et de vidéos pour un nouveau membre : Plaiday. Cette application est développée par Plai Lab, le nouveau projet entrepreneurial de Chris DeWolfe et Aber Whitcomb. Il est probable que ni le nom de cette start-up ni celui de ses fondateurs ne vous disent quoi que ce soit, et c’est parfaitement normal, mais tout change lorsque vous découvrez qu’elle a été créée par les fondateurs de MySpace.

Oui, les fondateurs de l’une des premières plateformes de médias sociaux ont décidé de se lancer dans le secteur de l’IA en créant une application capable de générer des vidéos à partir de texte. Plaiday est capable de créer une vidéo personnalisée avec une simple phrase, et bien sûr, ce n’est qu’une de ses fonctionnalités.

Plaiday permet de créer des vidéos à partir de texte et est conçue par les créateurs de MySpace

L’utilisation de l’IA génératrice n’est que la partie visible de l’iceberg. Jusqu’à présent, nous avons vu des exemples dans des applications telles que DALL-E, Stable Diffusion et MidJourney. Toutes ces applications sont capables de créer des images à partir d’une phrase écrite par l’utilisateur, et elles peuvent même être entraînées à utiliser des visages spécifiques pour générer des images.

Plaiday va encore plus loin en termes de fonctionnalités et surtout de caractéristiques. Oui, vous pouvez créer des images avec une simple phrase. Mais ce n’est pas tout, la capacité de générer une vidéo est surprenante pour une application mobile, et en plus, cette vidéo peut être personnalisée avec un selfie.

Oui, Plaiday est capable de proposer des vidéos entièrement personnalisées. En réalité, c’est l’un de ses points forts car l’application n’a besoin d’aucun entraînement préalable. Il vous suffit de télécharger une photo du visage que vous souhaitez voir apparaître dans la vidéo, et celle-ci sera intégrée.

Les vidéos générées ont une durée maximale de trois secondes, elles sont donc techniquement des GIF. Il est possible que Plaiday augmente la durée des vidéos au cours des prochains mois, mais pour l’instant, nous devons nous contenter de vidéos de seulement trois secondes sans son.

Quand pourra-t-on essayer Plaiday ? Un canal Discord a été créé pour accéder à cette application, bien qu’il y ait aussi une version pour les appareils mobiles compatible uniquement avec les iPhone d’Apple, et elle peut être téléchargée depuis l’App Store.