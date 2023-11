Ces 3 Samsung Galaxy haut de gamme reçoivent également la mise à jour Android de novembre en Europe

La mise à jour de sécurité de novembre est déjà arrivée sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra avec la version du firmware G998BXXS9EWJO.

Toute la série Samsung Galaxy S21 est mise à jour avec le patch de sécurité de novembre 2023.

Fidèle à sa promesse, Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones, à la fois les plus récents et ceux qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps, avec le dernier patch de sécurité pour Android, correspondant au mois de novembre 2023. De plus en plus de terminaux de la série Galaxy reçoivent la dernière mise à jour d’Android.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Samsung Galaxy A03, Galaxy A21s et Galaxy M01, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour d’Android de novembre 2023 sur les modèles européens de ses fleurons d’il y a deux ans, les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra.

Le patch de sécurité de novembre est disponible sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra en Europe

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour d’Android de novembre 2023 sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra de tous les pays européens, y compris la Suisse, avec la version du firmware G998BXXS9EWJO.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité comprend, comme il se doit, le patch de sécurité de novembre 2023, qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la sécurité et à la vie privée, résout de nombreux problèmes généraux découverts dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore la stabilité et les performances de ces trois smartphones haut de gamme.

Si vous avez l’un de ces Samsung Galaxy S21 et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette récente mise à jour de sécurité pour Android, il vous suffit de vous rendre dans le menu des Paramètres de votre appareil et d’accéder à la section Mise à jour du logiciel.

Une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy avec le dernier patch de sécurité d’Android.