Cette belle bête Xiaomi a tout et s’effondre à 139 euros.

Vous n’aurez rien à regretter avec le téléphone Xiaomi, c’est l’un des achats du moment.

L’arrière du téléphone chinois.

Si vous ne voulez vous soucier de rien, si vous cherchez un téléphone puissant et complet avec lequel vous pourrez voler tous les jours, cette offre est faite pour vous. Le Xiaomi 13T 5G est en chute de prix sur Amazon, vous pouvez l’obtenir avec une belle remise de 139 euros. Nous parlons bien sûr de sa version mondiale, mais du modèle le plus puissant. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage intéressants.

Notez que notre protagoniste est toujours vendu 659 euros sur la boutique officielle de Xiaomi, grâce à Amazon vous avez la possibilité d’économiser un pourcentage très intéressant. C’est un investissement important, nous en sommes conscients, mais vous obtenez un smartphone sur lequel vous pouvez compter.

Xiaomi 13T (256 Go)

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone Xiaomi

Le téléphone Xiaomi ne tease pas le sujet, il est livré avec un écran de grande qualité. À l’avant, un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution QHD+ qui se déplace en toute fluidité grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Vous apprécierez chaque détail de vos films, séries et jeux préférés.

Peu importe vos applications ou jeux préférés, avec ce Xiaomi vous pourrez les exécuter tous à grande vitesse. À l’intérieur se trouve un très bon processeur qui veillera à ce que tout fonctionne comme il se doit, la MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Comme nous l’avons mentionné, vous obtenez le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous ne manquerez de rien.

À l’arrière élégant du téléphone chinois se trouvent 3 caméras que vous pourrez emmener partout dans toutes sortes de situations. Nous avons un capteur principal de 50 mégapixels, un grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. Que demander de plus ?

Xiaomi 13T (256 Go)

Que peut-on dire d’autre ? On ne trouve pas tous les jours un puissant Xiaomi de dernière génération avec 139 euros de réduction. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ce téléphone chinois, sa fiche technique contient tout ce dont vous avez besoin et plus encore pour profiter d’une bonne expérience. De plus, grâce à Amazon Prime, vous bénéficierez d’une livraison rapide et gratuite.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.