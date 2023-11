MediaTek se vante de Dimensity 9300 et écrase le Snapdragon 8 Gen 3 dans les benchmarks

NoNous avons vraiment hâte de mettre la main sur un ‘flagship’ équipé du nouveau Dimensity 9300 de MediaTek, qui, après sa présentation, se confirme comme le processeur mobile le plus puissant du moment.

Le nouveau Dimensity 9300 est le chipset le plus puissant jamais créé par MediaTek.

Apple a présenté son révolutionnaire chipset A17 Pro, et nous avons tous pensé qu’avec ses 3 nanomètres, il n’aurait pas de rival, mais nous nous sommes trompés. Nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour voir Qualcomm affiner la formule des 4 nanomètres de TSMC et surprendre le marché avec un Snapdragon 8 Gen 3 qui est sans aucun doute le meilleur SoC de son histoire.

Et maintenant, MediaTek nous présente son Dimensity 9300 pour nous épater et confirmer la suprématie dont on avait entendu parler dans les fuites précédentes. Oui, mes amis, le nouveau chipset des Taïwanais est encore plus puissant que le Snapdragon 8 Gen 3 de la marque de San Diego, grâce à ses quatre puissants cœurs Cortex-X4 et à son GPU ARM Immortalis-G720 MC12.

Il n’y a pas de tricherie ici, car Qualcomm a opté pour une configuration plus modérée avec des cœurs à faible consommation qui optimiseront certainement mieux l’énergie et conviendront à une utilisation plus générale du smartphone, tandis que MediaTek mise sur la puissance brute sans économiser les ressources, en utilisant toutes ses capacités la plupart du temps.

Il n’est donc pas surprenant que les tests aient démontré que le Dimensity 9300 est supérieur au Snapdragon 8 Gen 3 sur AnTuTu, et cela a été confirmé par divers médias comme GizmoChina, qui ont rapidement relayé les premiers résultats obtenus par les prototypes du Dimensity 9300, qui battent des records en matière de benchmark partout où ils passent.

Le rendement affiché est véritablement impressionnant, du moins dans les tests synthétiques, car personne n’a pu tester de terminal avec le nouveau SoC taïwanais, qui est actuellement le processeur le plus puissant pour les appareils mobiles, comme vous pourrez le constater avec la liste presque hors concours de ses spécifications techniques :

MediaTek Dimensity 9300, caractéristiques techniques Processus de fabrication TSMC de 4 nanomètres, troisième génération CPU 4 cœurs ARM Cortex-X4 jusqu’à 3,25 GHz + 4 cœurs ARM Cortex-A720 jusqu’à 2 GHz GPU ARM Immortalis-G720 MC12 Mémoire et stockage RAM LPDDR5T et stockage UFS 4 + MCQ Connectivité 5G Sub-6 GHz, mmWave, multimode 2G-5G, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD/TDD, 4G FDD/TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM

Wi-Fi 7 NPU APU 790 Caméras Prise en charge jusqu’à 320 Mpx

Vidéo jusqu’à 8K 30 FPS ou 4K 60 FPS

Il n’y a pas de cœurs d’efficacité énergétique ni de mesure d’apaisement, et cela parce que MediaTek a voulu être en tête de liste dès le départ. C’est ainsi que la société basée à Hsinchu a établi le record absolu sur AnTuTu v10 avec les 2 207 222 points de ce prototype, même en dessous des tests précédents où elle atteignait jusqu’à 2 249 858 points sans même avoir été présentée (ce qui invalide évidemment la donnée).

Quoi qu’il en soit, il s’agit du premier SoC pour mobiles à franchir la barrière des 2,2 millions de points dans le célèbre benchmark d’origine chinoise, battant ainsi Qualcomm de près de 200 000 points et Apple de près de 600 000 points, qui a été le seul à descendre jusqu’à 3 nanomètres cette année. Ce que fait MediaTek est tout simplement impressionnant…

En ce qui concerne les tests sur Geekbench v6, le nouveau chipset haut de gamme de MediaTek a obtenu 2 265 points dans le test à un seul cœur, et il a atteint près de 8 000 points dans les tests multi-cœurs, dépassant le Snapdragon 8 Gen 3 de 4 % et 12 % respectivement.

Il n’a pas de rival en termes de puissance brute, et il semble même que le GPU Immortalis-G720 MC12 d’ARM soit prêt à surpasser toute la concurrence, avec 5 638 points dans 3DMark Wild Life EXTREME et jusqu’à 347 images par seconde dans les tests 1080p Manhattan 3.1 de GFXBench.

Nous devrons attendre un peu plus longtemps, car OPPO et vivo ont été les premières marques à confirmer qu’elles proposeront des flagship équipés du MediaTek Dimensity 9300 dans les semaines ou les mois à venir. Ces appareils resteront probablement confinés en Chine avant de connaître un déploiement international qui ne se fera peut-être pas avant 2024… S’il vous plaît, ne faisons pas attendre si longtemps !