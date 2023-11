MediaMarkt n’attend pas le Black Friday et baisse le prix du téléphone portable le plus beau du marché à un minimum historique

J’ai pu tester ce téléphone de milieu de gamme-premium avec plus de 100 euros de réduction et je pense que c’est un excellent achat.

Le design de ce téléphone en promotion est exquis, j’ai pu le vérifier de première main // Image : AndroAall.

Il ne reste plus que 2 semaines pour la célébration du Black Friday 2023, le grand événement de promotions de l’année. Cependant, MediaMarkt n’attend pas et offre déjà des réductions spectaculaires au public. J’ai analysé leur catalogue d’offres et j’ai été frappé par la remise énorme dont bénéficie l’ OPPO Reno10 Pro 5G, un téléphone que j’ai récemment testé et qui me semble être un excellent achat.

Le prix de vente recommandé de cet OPPO Reno10 Pro 5G est de 649 euros, mais maintenant vous pouvez l’acheter pour seulement 536 euros dans le magnifique modèle violet. MediaMarkt vous propose ainsi ce téléphone de milieu de gamme-premium à son prix minimum historique, il n’a jamais été aussi pas cher. Ce smartphone OPPO est également en promotion chez Ebay, mais il reste à 547 euros. Les deux stores vous offrent la possibilité de le recevoir à domicile ou de le récupérer en store.

Cet OPPO Reno10 Pro peut également être acheté dans le store officiel OPPO, mais là-bas il ne descend pas en dessous de ses 649 euros de départ. Profitez de l’offre de MediaMarkt pour vous procurer un smartphone au design le plus beau du marché, un bon écran AMOLED, de bonnes performances, un système de caméras complet et une grande batterie avec une charge de 80W, on ne peut pas demander plus maintenant qu’il a plus de 100 euros de réduction.

Achetez l’OPPO Reno10 Pro au prix minimum historique

MediaMarkt vous propose d’acheter au même prix à la fois l’OPPO Reno10 Pro en noir et violet. J’ai pu tester ce dernier et, franchement, je le trouve magnifique en personne. Il a une excellente qualité de construction, avec du verre à l’arrière, et une esthétique très originale grâce au module de caméras particulier. De plus, l’expérience d’utilisation est très confortable.

Dès que vous l’allumerez pour la première fois, vous commencerez à profiter de son excellent écran AMOLED. Celui-ci a une taille de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (2412 × 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images sont pleines de détails, les couleurs sont très vives et la fluidité est toujours présente. De plus, en tant que bon téléphone de haute qualité, il est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à cet écran.

L’OPPO Reno10 Pro est un téléphone que vous pourrez utiliser avec n’importe quelle application, offrant toujours une bonne expérience. Cela est dû à la puissance du Qualcomm Snapdragon 778G, qui est le processeur et qui offre également la connectivité 5G. Les 12 Go de RAM et les 256 Go de stockage, ainsi que ColorOS 13.1 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation, contribuent également aux bonnes performances.

Parmi les points forts de ce smartphone que je recommande, on trouve également le système de caméras, polyvalent et de qualité. À l’arrière, il est équipé d’un objectif principal de 50 mégapixels avec stabilisateur optique, d’un téléobjectif de 32 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, tandis que l’objectif frontal est de 32 mégapixels. Toutes ces caméras vous offriront de bons résultats, même la nuit.

Avec l’OPPO Reno10 Pro 5G, vous n’aurez pas non plus à vous soucier de l’autonomie. Sa batterie de 4 600 mAh peut durer jusqu’à 2 jours si vous n’êtes pas très exigeant en utilisation. Vous n’aurez pas non plus besoin de beaucoup de temps pour la charger à 100 %, seulement 40 minutes grâce à la charge rapide de 80W. Le chargeur et le câble USB sont inclus dans la boîte, ce qui vous évitera de les acheter séparément.

Il est vrai que l’OPPO Reno10 Pro me semblait un peu cher à son prix de vente recommandé, mais c’est un excellent achat maintenant qu’il bénéficie de plus de 100 euros de réduction. Vous n’avez pas besoin d’attendre le Black Friday pour l’acheter, chez MediaMarkt vous pouvez le trouver pour seulement 536 euros en ce moment.

