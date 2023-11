Annoncé le live-action de The Legend of Zelda

Miyamoto produit.

Miyamoto, que l’on doit toujours aimer comme Link, le héros de The Legend of Zelda

Après le succès de Super Mario Bros., il était logique de penser que Nintendo continuerait à porter sur grand écran certaines de ses sagas les plus emblématiques. La logique nous incitait à penser à The Legend of Zelda ou Metroid, deux franchises qui s’adapteraient parfaitement à ce format, et nous ne nous trompions pas.

Nintendo vient d’annoncer qu’il travaille sur un live-action de The Legend of Zelda, les aventures menées par Link, Ganondorf et la princesse d’Hyrule. Autrement dit, un film avec des acteurs en chair et en os et non un film d’animation comme celui du plombier de Brooklyn.

The Legend of Zelda. Le film

Nous ne savons pas si c’est ainsi qu’il sera appelé, mais nous connaissons déjà les premiers détails, du moins en ce qui concerne sa production, mais pas son scénario, ses acteurs ni tout ce qui relève purement de la créativité. Le film The Legend of Zelda sera produit par Shigeru Miyamoto et Avi Arad, président de Arad Productions Inc., qui a produit des films tels que le récent Spider-Man: Into the Spider-Verse et dont la société de production est également engagée dans une autre propriété intellectuelle basée sur un jeu vidéo, à savoir Borderlands.

En ce qui concerne la réalisation, elle sera assurée par Wes Ball, qui sortira l’année prochaine Le règne de la planète des singes. Le film sera cofinancé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment Inc., plus de 50 % du financement étant assuré par Nintendo. La distribution en salle du film sera assurée dans le monde entier par Sony Pictures Entertainment Inc. Oui, nous sommes conscients de l’étrangeté du binôme Sony/Nintendo, mais si nous regardons en arrière, ce ne serait pas la première fois qu’ils collaborent, car avant que nous ne connaissions l’existence de Super Mario Bros., un film basé sur le héros moustachu était sur le point de devenir réalité dans les studios de Sony Pictures Animation. Il a été annulé, le projet est passé entre les mains d’Illumination et le reste appartient à l’histoire.