Microsoft va stimuler l’utilisation de l’IA pour développer des jeux vidéo Xbox

Microsoft veut stimuler l’utilisation de l’IA dans le développement de jeux vidéo Xbox

Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, il était seulement une question de temps avant qu’elle ne soit utilisée dans des industries aussi importantes que celles appartenant au monde du divertissement, quelque chose de plus que polémique par ailleurs. Dans ce cas, nous devons parler de l’industrie du jeu vidéo et de sa relation de plus en plus étroite avec l’IA, car nous avons récemment appris que Microsoft s’est associé à Inworld IA, une société spécialisée dans l’IA, pour offrir ce type d’outils aux studios appartenant à Xbox Game Studios.

Cette association permettra aux studios Xbox qui veulent les utiliser, d’utiliser l’IA pour la création de leurs jeux vidéo. Plus précisément, avec cet accord avec Inworld IA, ceux de Redmond profiteront de l’occasion pour développer un copilote de conception d’IA, ainsi que pour la création du moteur d’exécution de personnages d’IA, qui pourra être utilisé pour la création de nouvelles missions, de nouveaux personnages, et plus encore.

With more extraordinary tools comes more extraordinary games. We’re excited to see what people build with new AI-enabled game dev tools as we embark upon a partnership with @inworld_ai to make it easier for devs to realize their creative vision https://t.co/13rIn0Hbxk pic.twitter.com/XhRltaDPtS — Microsoft Game Dev (@MSFTGameDev) 6 novembre 2023

« Aujourd’hui, nous annonçons que Xbox et Inworld vont travailler ensemble pour créer un ensemble puissant d’outils qui exploitent l’intelligence artificielle pour enrichir les éléments narratifs et de création de personnages du développement de jeux« , a déclaré Inworld IA dans une publication sur son blog officiel pour célébrer l’accord. « Comme pour tous les outils pour les créateurs de Xbox, notre objectif est de proposer une IA de pointe aux développeurs de jeux, de toutes tailles, partout dans le monde et sur toutes les plateformes sur lesquelles les joueurs veulent jouer », a déclaré Haiyan Zhang, directeur général de l’IA pour les jeux Xbox. « Nous voulons faciliter la réalisation des visions des développeurs, essayer de nouvelles choses, repousser les limites du jeu vidéo d’aujourd’hui, et expérimenter pour améliorer le gameplay, la connexion avec le joueur, et bien plus encore ».

« Et si nous pouvions utiliser l’IA pour réduire les contraintes de temps et de ressources pendant la production, non seulement pour publier plus rapidement, mais aussi pour créer des mondes et des histoires plus vastes et plus immersifs? C’est l’idée derrière le copilote IA que nous construisons avec Xbox« , expliquent-ils dans le communiqué officiel.

Today, we announced a partnership with @Xbox. With the advent of generative AI, there’s an opportunity to leverage cutting-edge innovations to foster limitless creativity and unparalleled immersion.#AI #gamedev #indiedevhttps://t.co/fHp56zghEJ — Inworld AI (@inworld_ai) 6 novembre 2023

Au-delà de tout cela, il convient de mentionner que l’utilisation de ces outils ne sera pas obligatoire pour les studios Xbox, bien qu’il semble assez difficile que nous ne les verrons pas dans certains des jeux qui seront développés prochainement dans la société de Redmond. Nous verrons ce que cela donne, car l’IA semble de plus en plus s’introduire dans le développement de jeux vidéo, et un exemple récent en est The Finals, un jeu développé par Embark Studios, qui utilisera cette technologie pour certaines des voix du jeu.