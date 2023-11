C’est difficile d’expliquer pourquoi, mais Alienware a construit un clavier mécanique de 5 mètres

Il est le plus grand du monde avec une largeur totale de 5 mètres, des touches standard de plus de 30 centimètres chacune et même une barre d’espace pesant près de 10 kilos… Et tout ça pour jouer à DOTA 2 ?!

Alienware construit la plus grande combinaison clavier-souris du monde et les utilise pour jouer à DOTA 2.

Nous supposons que ce n’était qu’une action marketing et en tant que telle, elle peut avoir un certain sens. Dans tous les cas, construire un clavier de plus de 5 mètres de long et une souris qui nécessite plusieurs personnes pour la déplacer ne semble pas être la chose la plus confortable du monde, du moins pour jouer comme cette création a été conçue. Et pourtant, quelqu’un chez Alienware, la filiale de jeux de Dell, a trouvé que c’était une excellente idée.

Et ainsi, avec une équipe d’ingénieurs et de fabricants, Alienware a réussi à construire la plus grande combinaison de périphériques pour PC au monde, en s’inspirant du clavier mécanique AW420K et de la souris de jeu AW720M, mais en les agrandissant selon une échelle de 14:1 sans perdre aucune de leurs fonctionnalités.

Cela semble assez incroyable, mais l’équipe n’a pas été découragée par les chiffres. Ils ont commencé par scanner en 3D toutes les pièces et composants du clavier et de la souris, en multipliant tous leurs détails par 14 et en les construisant aussi difficile que cela puisse paraître.

Il est important de souligner que la barre d’espace pèse près de 10 kilogrammes, imprimée en 3D en environ 3 jours complets et utilisant un tube de cuivre de 2,5 centimètres de diamètre comme stabilisateur.

Il y a plus de chiffres absurdes, ne vous inquiétez pas, car la taille totale du clavier est d’environ 5 mètres, chaque touche standard mesure environ 30 centimètres et la course des interrupteurs est d’environ 10 centimètres, ces interrupteurs étant les éléments les plus difficiles à construire pour cette démonstration commerciale.

Alienware affirme fermement qu’il s’agit du plus grand clavier et souris de jeu du monde, bien que je ne sache pas s’ils méritent un prix pour cela.

Et pour obtenir une réplique aussi fidèle que possible, des éléments métalliques ont même été utilisés pour reproduire le bruit classique des claviers mécaniques lorsqu’on appuie sur les touches jusqu’au bout. En ce qui concerne la souris, elle a tous les boutons, y compris les côtés et la molette de défilement, tout fonctionne à 100 %, bien qu’il soit nécessaire de plusieurs personnes pour la déplacer en raison de sa taille et de son poids.

Le meilleur de l’histoire est qu’une fois les périphériques créés et leur fonctionnalité complète testée sur PC, Alienware a recruté une équipe professionnelle d’e-sports comme l’équipe Liquid pour jouer à des parties de DOTA 2 avec leur gigantesque création.

3 joueurs pour le clavier et 2 autres pour la souris, rien que ça, étaient nécessaires pour jouer au jeu au minimum, bien qu’avec des limitations évidentes et un objectif atteint, celui de promouvoir les produits Alienware.

En effet, parmi tous les claviers mécaniques, en ignorant ceux qui sont plus orientés vers une utilisation continue avec des téléphones mobiles et des tablettes, voici les liens d’achat des produits Alienware qui ont inspiré cette combinaison promotionnelle de taille exceptionnelle :

Alienware AW410K – Clavier mécanique pour jeux RGB

Alienware AW720M – Souris de jeu sans fil Tri-Mode

