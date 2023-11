Meta vous donne maintenant plus de façons de gagner de l’argent avec Instagram et Facebook

Meta a présenté de nouveaux outils pour permettre aux créateurs de gagner plus d’argent sur Instagram et Facebook.

Une des nouvelles options pour gagner de l’argent sur Meta

À partir d’aujourd’hui, les créateurs d’Instagram et de Facebook ont de nouvelles façons de gagner de l’argent. Meta a présenté un ensemble de nouveaux outils visant à permettre aux créateurs du monde entier de recevoir de nouvelles récompenses économiques pour leur contenu, notamment l’extension des « Cadeaux » dans un plus grand nombre de pays, ou la possibilité pour les créateurs de gagner de l’argent grâce à la publicité diffusée dans leurs publications.

Nouvelles façons de gagner de l’argent sur Instagram et Facebook : abonnements, cadeaux et plus encore

L’entreprise a profité de l’occasion pour indiquer qu’il y a déjà plus d’un million d’abonnés aux profils de créateurs du monde entier. Ces abonnements sont arrivés sur Instagram il y a quelques mois comme une alternative à des plateformes comme OnlyFans, et depuis lors, ils ont gagné en popularité dans les 35 pays où ils sont disponibles.

Pour continuer à promouvoir leur adoption, Meta a ajouté de nouveaux outils, notamment un bouton d’abonnement plus visible dans les publications du fil d’actualité ou la possibilité d’envoyer des messages de bienvenue aux personnes qui s’abonnent à un compte.

D’autre part, Meta a également lancé un nouveau programme d’incitation destiné aux créateurs des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Il récompensera les créateurs en fonction du nombre de vues de leurs reels et de leurs photos jusqu’à la fin de l’année.

« Les créateurs gagneront en fonction du nombre de vues de leurs reels et de leurs photos pendant la période de bonus. »

En ce qui concerne les Cadeaux sur Instagram, qui permettent aux fans de soutenir leurs créateurs préférés, ils seront désormais disponibles dans un plus grand nombre de pays, notamment l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Chili, la Corée du Sud, la Colombie, la Croatie, le Danemark, la Slovaquie, la Slovénie, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Malaisie, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Thaïlande, Taïwan et la Turquie.

Pour pouvoir accéder aux cadeaux, les créateurs doivent avoir au moins 18 ans et respecter les exigences de la politique de monétisation d’Instagram, à savoir disposer d’un compte avec au moins 5000 followers.

Enfin, Meta a confirmé qu’il serait désormais plus facile de gagner des revenus publicitaires. Pour cela, ils devront activer l’option intitulée « Permettre au partenaire de marque de booster » lors de la publication des stories.

Avec toutes ces mesures, Meta cherche à faire de ses plateformes un moyen d’affaires aussi intéressant que possible pour les créateurs d’Instagram et de Facebook. La nouvelle, d’ailleurs, arrive au moment le plus opportun, juste au moment où TikTok a décidé de clôturer son fonds de 1 milliard de dollars pour les créateurs créé en 2020.