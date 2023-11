600 euros de chute pour ce projecteur 4K de LG avec jusqu’à 140″ d’écran et 30 000 heures de vie

Si vous voulez créer un cinéma à la maison, c’est une excellente option qui est actuellement en promotion.

Profitez d’un véritable cinéma à domicile avec ce projecteur LG compatible avec toutes les plateformes de streaming actuelles.

Vous voulez monter votre propre cinéma à domicile? Tout d’abord, vous avez besoin d’un espace spécialement aménagé pour cela, où vous n’avez pas de meubles entre le canapé et l’écran. L’un des éléments essentiels pour créer votre cinéma à domicile est le projecteur, et s’il est en 4K, c’est encore mieux. Aujourd’hui, nous avons trouvé le LG CineBeam HU70LS avec une réduction de 600 euros sur Amazon. Le même modèle est vendu par Fnac pour 1099 euros, soit 100 euros de plus que l’offre d’Amazon.

Son prix officiel est de 1699 euros, mais vous pouvez l’acheter aujourd’hui pour seulement 999 euros. C’est l’une des meilleures façons, et de la plus haute qualité, de commencer avec le véritable Home Cinéma. LG est l’un des fabricants les plus reconnus dans le domaine des écrans pour téléviseurs et smartphones, l’image est sa vie et la qualité qu’il garantit est exceptionnelle.

Obtenez un bon projecteur 4K avec une réduction de 600 euros limitée

Son prix habituel est d’environ 1200 euros, mais nous l’avons déjà vu à 939 euros sur Amazon lors de moments très spécifiques. Peut-être que le prochain Black Friday sera une nouvelle opportunité de l’obtenir à son prix le plus bas historique. En termes de qualité, c’est l’un des meilleurs projecteurs 4K pas cher que vous pouvez acheter dès maintenant. La version avec une résolution Full HD ne coûte que 495 euros.

L’un des meilleurs atouts de ce projecteur est la durée de vie de sa lampe. En utilisant une lampe LED, elle peut atteindre 30 000 heures de vie, ce qui est impensable pour les technologies précédentes qui pourraient atteindre miraculeusement 6 000 heures. Grâce à l’utilisation de la LED, il chauffe moins et le système de refroidissement est réduit.

La lampe LED de ce projecteur LG atteint une luminosité de 1500 lumens ANSI. C’est suffisant si vous avez l’intention d’utiliser le projecteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité ambiante. J’ai un projecteur de 3000 lumens ANSI et je ne l’utilise que la nuit.

Étant un produit LG, il intègre le système d’exploitation webOS 4.5 propre à la marque coréenne. Vous avez la possibilité d’installer toutes les applications des services de streaming vidéo tels que Prime Video, Netflix ou HBO Max, ainsi que des applications musicales telles que Spotify ou Apple Music.

Si vous préférez avoir Android TV sur votre projecteur, vous pouvez le faire en connectant une clé TV ou une box Android TV à ses ports HDMI. En termes de connectivité, ce projecteur LG dispose de tout ce dont vous avez besoin, comme 2 HDMI, 2 USB-A, 1 USB-C, un port pour casque, une prise RJ45 pour l’entrée Ethernet et une sortie optique pour le son 5.1. De plus, il intègre la carte WiFi 5 et le Bluetooth.

➡️ Voir l’offre LG CineBeam HU70LS

Ce projecteur est compatible avec tous les contenus enregistrés en HDR10, vous permettant de bénéficier de couleurs vives et d’un contraste extrêmement élevé. Si vous avez un écran de projection de 140″ ou moins, ce projecteur fait parfaitement l’affaire. Vous avez seulement besoin d’une distance de 2,65 mètres pour obtenir un écran de 100″.

