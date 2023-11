Le reboot de Blade a déjà une classification d’âge et confirme qu’il continue.

Son réalisateur est également plongé dans son nouveau court métrage.

Le développement du redémarrage de la saga Blade, celle que Wesley Snipes a jouée à la fin des années 90 et au début des années 2000, est difficile, mais maintenant nous apportons enfin de bonnes nouvelles, qui viennent en plus de la bouche de son réalisateur, Yann Demange, qui a fait ses débuts en tant que cinéaste avec le film acclamé ’71 en 2014.

Lors d’une récente interview accordée à Deadline, Demange a longuement parlé de son prochain film, Dammi, un court métrage qui l’a aidé à surmonter la honte qu’il avait déjà ressentie en raison de sa condition homosexuelle. Un format, celui des courts métrages, qui, selon l’auteur de cette petite œuvre intime qui a été présentée au Festival du film de Sundance de cette année, est plus accessible pour le public et moins exigeant pour lui en tant que réalisateur, car le processus de raconter ce qui pourrait être pratiquement son histoire est déjà assez épuisant en soi.

Blade revient comme avant

Mais en revenant à Blade, qui continue de souffrir de tant de changements de scénaristes et de réalisateurs, nous apportons de bonnes nouvelles, et c’est que le cinéaste a confirmé que le studio lui permet de faire un film classé R, ce qui équivaut à non recommandé aux moins de 17 ans, exactement la même classification d’âge que le film original a obtenue.

Que signifie tout cela? Fondamentalement, cela signifie que Blade pourra avoir des scènes de violence, un langage grossier ou un abus de substances, mais le réalisateur fait allusion au fait que grâce à cela, nous pourrons voir une interprétation plus authentique du double lauréat d’un Oscar, Ali Mahershala. « Dans le cas de Blade, nous allons nous amuser car Mahershala est un acteur très profond », commente Demange, qui ajoute également être « excité de montrer une sorte d’implacabilité, une rudesse qu’il possède, qui lui permet de marcher sur Terre d’une manière particulière. Je l’admire pour cela. Il a la dignité et l’intégrité, mais il y a une férocité qu’il garde généralement sous la surface. Je veux libérer cela et le mettre à l’écran. »