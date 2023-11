Presque privés de Ted 2 à cause d’une demande

Il est certain que des similitudes existent.

Malgré ce que disent les dessins animés ou les peluches, les ours ne sont ni adorables ni drôles, encore moins Ted, le protagoniste du film éponyme et de notre histoire suivante, dont le créateur, Todd McFarlane, a dû faire face à une poursuite en justice pour plagiat avant la sortie de sa suite, Ted 2.

En 2012, le créateur de Family Guy a surpris tout le monde avec un film mettant en vedette Mark Wahlberg et un ours en peluche qui prenait vie mais qui était grossier, fumeur, buveur et séducteur ; en somme, plus un pote qu’un doudou pour les nuits. Son humour grivois et l’originalité de sa proposition ont permis au film de réaliser un énorme succès au box-office, avec plus de 500 millions d’euros de recettes, mais ont également conduit rapidement à l’annonce d’une suite avec les mêmes protagonistes.

Tout le monde n’a pas vu cela comme quelque chose d’original

Cependant, cette opinion n’était pas partagée par tout le monde, en particulier l’originalité de la proposition, car la plateforme vidéo et productrice du même nom, Funny or Die, a afirmé dans une poursuite en justice déposée peu avant la fin de la production de la suite que Ted était un plagiat de l’ours aux manières brutes et vulgaires qui divertissait les après-midis dans son émission Charlie the Abusive Teddy Bear.

Il est indéniable qu’il existe des similitudes, d’où le succès de la poursuite, et Universal Studios et Todd McFarlane se sont retrouvés impliqués dans une série de litiges qui, néanmoins, ont conclu que bien que Ted ressemblait notablement à Charlie, comme l’accusation le prétendait, il a été créé de manière indépendante par McFarlane. La poursuite a ensuite été retirée et Ted 2 est finalement sorti en salles en 2015, avec, certes, beaucoup moins de succès que le premier film ; il a coûté plus cher et a rapporté moins de la moitié de ce que le film de 2012 a rapporté.