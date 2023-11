Nintendo Switch atteint les 132 millions de consoles vendues avec les nouveaux Zelda et Pikmin comme stars

Le deuxième trimestre fiscal de Nintendo offre des améliorations dans ses prévisions de bénéfices, la Nintendo Switch élargit son plafond et The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom approche les 20 millions de exemplaires vendus.

Nintendo continue à être heureuxde ses ventes de consoles et de jeux vidéo. Le grand N a une fois de plus publiéles données relatives à son dernier trimestre fiscal de l’exercice actuel et, entre autres détails, les132 millions de consoles vendues, les ventes d’environ 20 millionsde The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et le succès de Pikmin 4 avant plus de 2,6 millions d’unités vendues.

La Switch reste forte, mais s’éloigne du trône

Comme le reflètent les données financières de Nintendo, la Nintendo Switch ne montre pratiquement aucun signe de fatiguede sa longue durée de vie sur le marché et de la proximité de sa console successeure. Elle continue debien se vendre, surtout si l’on considère que, au cours du dernier trimestre, elle s’éloigne lentement de l’objectif de devenir la console la plus vendue de l’histoire, position occupée par la PlayStation 2 et ses 155 millions de consoles vendues.

Depuis le 1er avril jusqu’au 30 septembre, Nintendo a vendu 6,84 millions de consoles, soit une augmentation de 2,4 % par rapport au même semestre de 2022. De plus, il est souligné que parmi ces unités vendues, 4,69 millions appartiennent au modèle Switch OLED (une augmentation de 32,8 %), tandis que la version Lite baisse légèrement pour atteindre 900 000 unités et la version standard s’effondre de 42 % avec 1,25 million de consoles.

Zelda se distingue, Pikmin crée la surprise

Sans aucun doute, la sortie la plus puissante du semestre chez Nintendo a été The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un jeu qui, en six mois, a réussi à atteindre près de 19,5 millions d’exemplaires vendus, se classant rapidement parmi les 9 jeux les plus vendus de la Nintendo Switch de l’histoire. Sa préquelle, Breath of The Wild, occupe la 4ème place avec 31 millions d’unités, il faudra donc voir jusqu’où cette édition peut aller.

D’autre part, l’un des chiffres de vente les plus surprenants a été Pikmin 4, le jeu stimulant de Nintendo sorti le 24 juillet dernier et quia battu des records dans sa franchise avec ses 2,64 millions d’unités vendues, dépassant d’autres sorties de 2023 telles que Fire Emblem: Engage, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, ou Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp. À l’exception de ce dernier, qui n’a pas été lancé au Japon, tous les autres titres, qui sont des sagas importantes de Nintendo, ont été dépassés par le succès parmi les joueurs et la critique de Pikmin 4.

Les ventes de logiciels sont impressionnantes

Comme le montre Nintendo, les ventes de jeux vidéo, tant physiques que numériques, atteignent 97 millions d’unités, un chiffre supérieur de 1,8 % par rapport au même semestre de l’année 2022. Cela montre que l’intérêt pour les jeux vidéo de Nintendo reste stable, voire en légère hausse, même en ces temps de déclin de la Nintendo Switch, avec une console successeure de plus en plus proche et qui vise l’exercice fiscal suivant de Nintendo (qui commence en avril 2024).

Il y a aussi plusieurs jeux Nintendo qui ont dépassé le million d’unités vendues malgré le fait qu’ils ne soient pas des sorties récentes. Parmi eux figurent les incontournables Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, ou Animal Crossing: New Horizons, la dernière version de Pokémon avec les versions Scarlet et Purple (dont le DLC pourrait être révélé au prochain trimestre), ou les jeux iconiques de Mario tels que Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et Super Mario Bros U Deluxe.

En ce qui concerne les sorties les plus récentes, comme Super Mario Bros Wonder ou Detective Pikachu: Le retour, il faudra attendre le prochain trimestre, car ce sont des sorties d’octobre et les données financières couvrent les informations jusqu’au 30 septembre dernier. Le prochain rapport financier, qui sera probablement dévoilé entre fin janvier et début février, montrera les performances des sorties majeures de cet automne.