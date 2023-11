Jeremy Renner sur sa récupération: « J’ai essayé tous les types de thérapie »

Maintenant, il consacre plus de temps à sa famille et à sa musique.

Jeremy Renner

Jeremy Renner, acteur de cinéma et de télévision connu, notamment depuis son rôle de Hawkeye dans l’Univers cinématographique Marvel (bien qu’il était déjà célèbre et respecté auparavant), nous met à jour sur son processus de guérison, dans lequel il est plongé depuis janvier de cette année lorsque sa déneigeuse a failli lui coûter la vie.

Tout s’est passé très vite, et c’est que l’acteur d’Ingenious ou La Mémoire dans la peau n’a guère eu le temps de réfléchir lorsqu’il a décidé de sortir de sa propre déneigeuse avec laquelle il avait aidé son neveu à déterrer son camion-jouet de la neige. Il l’a fait parce qu’il voyait que le monstre de près de 7 tonnes qu’il conduisait glissait vers son neveu, car le frein d’urgence ne s’est pas activé, et il a fini par écraser Jeremy Renner, qui s’est retrouvé à l’hôpital avec huit côtes cassées à 14 endroits, un genou et une cheville droite cassés, un tibia de la jambe gauche cassé, une cheville gauche cassée, une clavicule droite cassée, une épaule droite cassée, et plus encore.

La force d’un super-héros

Depuis lors, Renner s’est montré optimiste sur les réseaux sociaux, et il a même voulu se rendre par ses propres moyens à l’inauguration de sa série pour Disney+ Restauraciones con Jeremy Renner, dans laquelle il restaure des voitures uniques de manière altruiste, et ces dernières heures, il nous a donné une mise à jour sur son état de santé où il affirme avoir essayé tous les types de thérapie possibles, « physiothérapie, injections de peptides, gouttes et poussées intraveineuses, cellules souches et exosomes, thérapie par la lumière rouge/infrarouge, chambre hyperbare à 2,0 atmosphères, immersion dans l’eau froide… », et il dit faire tout cela pour sa famille et ses amis et pour rendre aux fans la force qu’ils lui ont prêtée.

Comme il se doit, les fans ont répondu en montrant à l’acteur américain leur support, le qualifiant d’inspiration et lui souhaitant un prompt rétablissement complet. Renner a encore du travail devant lui, mais il n’est pas resté inactif et comme il l’a déjà avoué le mois dernier, il peut maintenant consacrer plus de temps à d’autres choses, comme sa musique, car il prépare un nouvel album intitulé Love and Titanium, faisant allusion à sa situation actuelle.