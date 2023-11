Ainsi commencera la saison 5 de Stranger Things

Une petite mise en bouche pour la finale tant attendue.

Nous devrons attendre encore longtemps pour voir ce visage agréable

Hier, le 6 novembre, a été la journée de Stranger Things, une journée qui commémore la disparition, lors de la première saison, de Will Byers (c’est vraiment pas de chance), et qui a donné lieu aux événements de la série qui rassemble des millions de fans dans le monde entier, des fans qui, par ailleurs, sont impatients de voir la cinquième et dernière saison.

Mais les conditions pour le tournage ne sont pas du tout favorables, et alors que la grève des scénaristes est terminée, la grève des acteurs d’Hollywood, dirigée par la SAG-AFTRA, est toujours en cours, car il reste encore des détails à régler, et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour recréer les visages des acteurs vivants ou décédés est plus présente que jamais.

Les scénaristes nous donnent un aperçu

Sachant à quel point nous sommes impatients de retourner dans le Monde à l’Envers, les scénaristes, qui sont déjà de retour au travail, nous ont offert hier ce qui sera les premiers instants de cette cinquième saison tant attendue, même s’il ne s’agit que de texte.

OBSCURITÉ. Le bruit du VENT FROID. LE GÉMISSEMENT DES ARBRES. Et… LA VOIX D’UN ENFANT. Chantant une chanson familière :

Comme nous pouvons le voir, une séquence d’ouverture à la fois sinistre et nuancée que la communauté a déjà cherché à déchiffrer, notamment en ce qui concerne la voix d’un enfant chantant une chanson familière. La voix de l’enfant sera-t-elle celle de Will, Max, ou peut-être celle d’un personnage que nous découvrirons dans la prochaine pièce de théâtre intitulée Stranger Things: The First Shadow, se déroulant en 1959 à Hawkins ? S’agira-t-il d’une chanson enfantine ou populaire, ou au contraire, les frères Russo utiliseront-ils à nouveau le titre « Should I stay or should I go » de The Clash, que nous associons déjà à Will Byers lui-même, ou peut-être s’agit-il de « Running up that hill » de Kate Bush, qui concerne Max… Eh bien, vous savez, nous ne voulons pas trop en dévoiler.

Quoi qu’il en soit, il faudra encore beaucoup de temps avant de pouvoir voir la fin de Stranger Things, une série qui a accroché tous ceux qui l’ont regardée dès sa première saison et qui, malheureusement, mettra encore du temps à revenir. Mais si c’est pour améliorer les conditions des acteurs, c’est bien.