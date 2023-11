Le nouveau projecteur Xiaomi arrive prêt à faire exploser le marché : 4K et HDR10+ pour 300 euros

Le Xiaomi Proyector Youth Edition 2S est une version améliorée d’un des projecteurs offrant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché.

Xiaomi vient de mettre en vente une nouvelle édition de sa gamme de projecteurs la plus économique. Le nouveau Xiaomi Proyector Youth Edition 2S a été lancé en Chine et, bien qu’à première vue il ne semble pas introduire de grandes différences par rapport à la version précédente, sa fiche technique regorge de surprises intéressantes qui en font l’un des produits les plus intéressants de la marque.

La marque elle-même a annoncé l’arrivée de ce produit, dont la principale caractéristique réside dans son format compact et les capacités offertes par son système optique.

Un petit projecteur avec prise en charge du 4K et amélioration de l’image par IA

Le boîtier de l’appareil est en plastique de couleur blanche, et sa face avant est recouverte de tissu gris. Il est équipé d’une optique circulaire capable de fournir jusqu’à 500 lumens ANSI et d’atteindre une résolution 4K.

Son système audio est composé de deux haut-parleurs à gamme complète, et est certifié Dolby.

Cette version du projecteur intègre également la prise en charge du contenu HDR10+ et intègre des algorithmes d’amélioration de la qualité d’image grâce à l’intelligence artificielle. À cela s’ajoutent un port HDMI 2.1, un port USB 3.0 et un port pour casque de 3,5 mm.

Tout cela est soutenu par le processeur Amlogic T982 associé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, ainsi que par une connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0.

Le prix du Xiaomi Proyector Youth Edition 2S est de 2399 yuans, soit environ 312 euros. Pour l’instant, cependant, l’appareil n’est disponible qu’en Chine, et il n’est pas clair si la marque prévoit de le lancer sur le marché mondial, bien qu’il semble probable compte tenu du fait que la version précédente est disponible dans notre pays et dans d’autres régions du monde.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être d’intérêt pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.