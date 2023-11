Quand Xiaomi a fabriqué et vendu un téléphone portable avec un écran coulissant et des caméras cachées : voici à quoi ressemblait le Xiaomi Mi MIX 3

Le concept imaginé par Phillipe Starck en 2017 avec le premier Mi MIX a atteint son apogée avec le Mi MIX 3 qui a complètement dégagé son devant : aucune bordure supérieure ou inférieure, aucun cadre ni rien. Il n’y avait aucun élément à l’avant qui détournerait l’attention de son écran. Même sa caméra frontale semblait ne pas en avoir à première vue.

Présenté et lancé en 2019, un an avant que le monde ne change pour toujours, le Mi MIX 3 était une autre démonstration de Xiaomi sur la façon d’implémenter des nouveautés sans recourir à des changements radicaux, mais plutôt imaginatifs. Mais où se trouvait alors la caméra frontale ?

L’ère des coulissants

Depuis l’époque du premier iPhone, les téléphones mobiles ont considérablement évolué. Mais si l’on y réfléchit, le design de base est toujours le même depuis ces 16 dernières années, en dehors des modèles pliables : un écran frontal tactile immuable autour duquel toutes les innovations sont venues.

D’abord, la réduction de la taille des trois boutons physiques inférieurs ; ensuite, ils sont devenus digitaux et ont été intégrés dans l’interface. Les bordures se sont réduites jusqu’à ce que naissent les modèles « sans bordures » et la caméra frontale est d’abord passée à être intégrée dans une encoche popularisée par l’iPhone X, puis, comme aujourd’hui, à être soit perforée dans l’écran soit située directement en-dessous de celui-ci.





Dans le souci esthétique et stylistique d’innover, mais avec une innovation qui ne rompt pas avec le design classique – comme le font les smartphones pliables, qui ne sont pas encore massivement adoptés -, 2019 semblait devenir l’année des téléphones « coulissants » : le Samsung Galaxy A80 et le Xiaomi Mi MIX 3 ont tous deux choisi de cacher la caméra frontale dans le châssis, laissant ainsi tout l’espace libre pour l’écran.

En dehors de la tendance imposée des encoches

Sans vouloir adopter le design que la grande majorité des marques copiaient, le Mi MIX 3 était un autre pari pour chercher quelque chose d’unique et s’échapper de la tendance. En éliminant la caméra selfie et en déplaçant le lecteur d’empreintes vers la partie arrière en verre incurvé, les designers ont réussi à obtenir un design « tout écran » de manière littérale, avec un écran couvrant plus de 93% de la surface frontale de l’appareil.





Pour accéder à la caméra frontale, le haut-parleur et d’autres capteurs du Mi MIX 3, il fallait faire glisser physiquement le devant du téléphone avec le doigt pour les afficher, quelque chose que les « dumbphones » d’avant le premier iPhone utilisaient déjà à l’époque. Un geste que Xiaomi a exploité pour mapper d’autres fonctions telles que lancement de l’enregistrement d’une vidéo, réponse aux messages entrants et vérification de l’heure, en plus de vous donner la possibilité de personnaliser une fonction dans ce geste de glissement et d’ouvrir l’application de votre choix.

Les éléments mécaniques ont toujours une utilisation limitée

Pourquoi la plupart des téléphones du marché n’intègrent-ils généralement pas d’éléments non mécaniques en termes d’utilisation et de fonctionnalité ? Parce que ces éléments ont tendance à accumuler du stress avec l’utilisation et sont des points qui, avec le temps, diminuent l’intégrité structurelle de l’appareil, en plus d’être des pannes coûteuses à réparer. Les téléphones flexibles actuels, qui viennent avec leur propre encoche, vous garantissent un certain nombre de fois où vous pouvez ouvrir et fermer l’appareil, mais ils ne vous garantissent pas un nombre de fois illimité.





Avec le Xiaomi Mi MIX, la société a souligné dans ses promotions que « la partie avant du téléphone est pratiquement toute l’écran grâce à sa conception de double caméra cachée, rendue possible par son corps coulissant magnétique qui reste intact même après 300 000 tests d’ouverture« , garantissant ainsi que les 3 à 4 ans que vous passerez avec le téléphone ne poseront pas de problèmes avec le mécanisme coulissant.

Une puissance pure datant de 4 ans

Avec un écran AMOLED FHD de 6,39 pouces, au niveau interne, le Mi MIX 3 était une bête dans sa version maximale, car il embarquait un processeur Snapdragon 845 haut de gamme et 10 Go de RAM + 256 Go d’espace de stockage interne. Au niveau des caméras, il présentait un double capteur frontal avec une double lentille de 24MP et 2 mégapixels, mais à l’arrière, il était limité avec un double capteur de 12 MP + 12 MP.

L’ensemble était livré avec MIUI 9 basé sur Android 10 et une batterie de seulement 3200 mAh. Ce sont des caractéristiques que même les smartphones Xiaomi les plus abordables n’ont plus aujourd’hui, mais quatre ans représentent un long chemin dans l’évolution technologique actuelle.





Innovant et élégant, le geste de glisser pour sortir la caméra attire certainement l’attention d’un téléphone que vous pouvez encore acheter sur le site officiel de Xiaomi France dans sa version 6 Go + 64 Go pour 599 euros.