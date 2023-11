Samsung met à jour trois de ses Galaxy les moins chers avec le patch de sécurité de novembre

La mise à jour de sécurité de novembre est déjà en cours de déploiement pour les Galaxy A03 aux États-Unis et pour les Galaxy A21s et Galaxy M01 en Inde avec les versions de firmware A037USQU6DWJ3, A217FXXSADWI1 et M015GXXU5CWI1, respectivement.

Le Samsung Galaxy A21s reçoit la mise à jour Android de novembre 2023

Samsung s’est imposé comme l’un des premiers fabricants à mettre à jour ses appareils, des plus hauts de gamme aux entrées de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android et la preuve en est qu’aujourd’hui, le jour même où Google a publié la mise à jour Android de novembre de 2023, le géant coréen a commencé à déployer la dernière mise à jour Android sur certains de ses téléphones les plus abordables.

Ainsi, comme confirmé par le média spécialisé SamMobile, la marque coréenne a déjà lancé la mise à jour Android de novembre pour les Samsung Galaxy A03, Galaxy A21s et Galaxy M01 de différentes régions du monde.

La mise à jour de sécurité de novembre atteint les Samsung Galaxy A03, Galaxy A21s et Galaxy M01

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre 2023 pour les Samsung Galaxy A03 de l’opérateur américain Verizon avec la version de firmware A037USQU6DWJ3 et pour les Samsung Galaxy A21s et Galaxy M01 en Inde avec les numéros de build A217FXXSADWI1 et M015GXXU5CWI1, respectivement. On s’attend à ce que cette nouvelle version logicielle soit progressivement disponible pour les modèles de ces trois appareils dans les autres régions du monde dans les jours ou les semaines à venir.

Dans les trois cas, cette nouvelle mise à jour comprend le correctif de sécurité de novembre 2023, qui résout un total de 65 problèmes de sécurité et de confidentialité. Parmi eux, cinq ont été classés comme critiques, 55 sont de priorité élevée et les 5 autres sont de moyenne importance.

Ce récent correctif de sécurité corrige également quelques défauts généraux détectés dans One UI et améliore les performances et la stabilité des trois appareils.

Quand cette mise à jour sera disponible à l’échelle mondiale, vous pourrez vérifier si elle est arrivée sur votre Galaxy A03, Galaxy A21s ou Galaxy M01 en accédant au menu Paramètres de votre smartphone et en allant dans la section Mise à jour logicielle.

Une fois que vous la verrez dans cette section, vous aurez simplement à appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.