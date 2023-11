Ces AirPods Pro 2 ont une annulation de bruit, audio adaptatif, USB-C et une magnifique réduction sur Amazon

Les AirPods Pro 2 que je recommande vivement bénéficient d’une remise intéressante sur Amazon grâce à cette offre.

Les AirPods Pro 2 offrent une réduction de bruit active, un son adaptatif, un port USB-C et une remise fantastique sur Amazon

Lorsqu’on me demande de recommander des AirPods, je suggère toujours les mêmes : les AirPods Pro de deuxième génération. Ils disposent de toutes les qualités que l’on attend d’excellents écouteurs tels que la réduction active du bruit (ANC), le mode transparence, le son adaptatif ou le contrôle du volume depuis leurs branches. Amazon a cassé les prix et propose actuellement les AirPods Pro 2 avec étui de recharge USB-C pour seulement 255 euros.

Un tarif très avantageux quand on sait qu’il s’agit des AirPods Pro de deuxième génération récemment lancés par la firme de Cupertino avec un étui de recharge USB-C, vendus dans l’Apple Store pour 279 euros. Une réduction qui pourrait vous permettre de profiter de ces AirPods Pro enrichis de nombreuses fonctionnalités avec la sortie d’iOS 17, comme le son adaptatif ou le volume personnalisé.

AirPods Pro 2

Les AirPods Pro de deuxième génération sont les meilleurs AirPods que vous puissiez acquérir

Les AirPods Pro de deuxième génération constituent une nette amélioration par rapport à la première génération. Et cela, dans deux domaines clés : la qualité du son et la réduction active du bruit. Sur ces deux points, les nouveaux AirPods Pro sont supérieurs et vous feront savourer votre musique préférée où que vous alliez.

De plus, avec les nouvelles fonctionnalités introduites, vous profiterez du son adaptatif, une méthode d’écoute qui se situe entre la réduction du bruit et le mode transparence. C’est comme une réduction du bruit moins drastique, ce qui est avantageux. En d’autres termes, vous pourrez entendre ce qui se passe autour de vous, mais pas autant que si vous utilisiez le mode transparence.

Qui plus est, l’autonomie de ces petits écouteurs est également remarquable, permettant plus d’heures de lecture continue avec une seule charge. Il en va de même pour leur boîtier, qui offre désormais 30 heures de batterie. Bien que cela puisse paraître limité, ils disposent d’une fonctionnalité qui permet, après cinq minutes de charge, de bénéficier jusqu’à trois heures d’autonomie.

Pour finir, un autre détail qui rend les AirPods Pro de deuxième génération si spéciaux est la possibilité de contrôler la lecture depuis leurs branches. Vous pourrez augmenter et diminuer le volume, passer d’une chanson à l’autre ou activer Siri.

AirPods Pro 2

Il ne fait aucun doute, ce sont les meilleurs AirPods que vous puissiez acheter. Et vous pourriez les acquérir avec une remise substantielle en profitant de cette offre Amazon, qui les affiche à seulement 255 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.