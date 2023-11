Resident Evil 4 Remake a déjà une date d’arrivée sur l’iPhone 15 Pro, l’iPad et le Mac

Les iPhone, iPad et Mac accueilleront Resident Evil 4 Remake plus tôt que prévu : Apple et Capcom révèlent la date

Apple et Capcom dévoilent la date à laquelle Resident Evil 4 Remake arrivera sur les iPhone, iPad et Mac.

Les iPhone, iPad et Mac d’Apple vont accueillir Resident Evil 4 Remake. Ce n’est une surprise pour personne et, en effet, après le lancement du Resident Evil Village, c’était Capcom elle-même qui avait annoncé que Resident Evil 4 Remake débarquerait sur les iPad, iPhone et Mac de la marque à la pomme. Le seul détail qui restait inconnu était la date et, enfin, elle a été révélée.

Le 20 décembre 2023 est la date choisie par Capcom pour l’arrivée de Resident Evil 4 Remake sur iPad, iPhone et Mac. Cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les fans de cette série emblématique de jeux vidéo, car ils pourront désormais profiter d’un classique sur leur appareil mobile.

Les iPhone, iPad et Mac accueilleront Resident Evil 4 Remake : date officielle et appareils compatibles

L’arrivée de ce jeu sur les appareils Apple est une bonne nouvelle, bien que seuls certains modèles d’iPhone, iPad et Mac puissent en profiter. En réalité, la liste des appareils compatibles n’est pas très longue, pour ne pas dire qu’elle est plutôt limitée.

En réalité, les iPhone compatibles avec Resident Evil 4 Remake sont uniquement les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, grâce à leur processeur A17 Pro d’Apple. Les iPad sont plus chanceux en termes de compatibilité, puisqu’ils peuvent exécuter le jeu s’ils sont équipés des processeurs M1 ou M2.

Il était prévisible que tous les appareils d’Apple ne soient pas compatibles avec ce jeu, bien qu’il aurait été agréablement surprenant que ce soit le cas. Il est clair que Capcom ainsi qu’Apple privilégient l’offre d’une expérience utilisateur des plus satisfaisantes, raison pour laquelle ils ont limité la compatibilité.

Sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, le jeu fonctionnera à 60 images par seconde avec une résolution Full HD+, bien qu’il faille faire des concessions concernant certaines caractéristiques visuelles qui ne seront pas maximisées. Sur les iPad équipés des M2, tous les réglages peuvent être poussés au maximum.