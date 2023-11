De 199 à 88 euros : cette montre intelligente de Xiaomi est une bête avec une remise immense limitée

C’est l’une des montres les plus achetées cette année, avec un écran sublime et de multiples capteurs qui rendront votre vie plus facile.

Le Xiaomi Watch S1 Active possède un grand nombre de capteurs et de puces qui en font une excellente alternative aux montres connectées haut de gamme.

Vous avez besoin d’une nouvelle montre et vous ne savez pas si vous devez acheter une analogique, automatique ou passer à une smartwatch ? Eh bien, aujourd’hui je vais vous recommander de jeter un coup d’œil à la Xiaomi Watch S1 Active, une montre intelligente du fabricant chinois qui passe de 199,99 à 88 euros sur Amazon et à MediaMarkt les jours précédant le Black Friday.

C’est sans aucun doute l’une des meilleures montres du catalogue de Xiaomi. Le fabricant chinois a peu de modèles, mais ceux qu’il lance sont bien pensés et savent qu’ils vont dominer une grande partie du marché. Cette Watch S1 Active est une excellente option avec un bel écran, une grande construction et de nombreux modes pour que vous puissiez en profiter chaque jour.

Xiaomi Watch S1 Active

Achetez l’un des meilleurs smartwatches du marché pour 88 euros

La première chose qui attire l’attention avec cette smartwatch, c’est son apparence physique, ses matériaux. Contrairement à la Xiaomi Watch S1, celle-ci a un boîtier en polycarbonate de haute résistance avec une couronne circulaire en métal de grande qualité. Vous pouvez personnaliser votre style avec le bracelet de votre choix, à condition qu’il ait une largeur de 22 mm.

L’écran de cette montre est circulaire, de type Amoled, et a un diamètre de 1,43 pouces. Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz (il y en a peu sur le marché aussi fluides). Si vous aimez changer de style chaque jour, vous avez plus de 200 cadrans différents et gratuits parmi lesquels choisir. Certains des widgets sont personnalisables et vous pouvez les adapter quotidiennement si vous le préférez.

Si vous aimez faire du sport ou une activité physique régulièrement, cette montre propose jusqu’à 117 modes sportifs et d’entraînement intégrés. 19 d’entre eux sont conçus par et pour les professionnels, avec des mesures très précises des mouvements et des sports spécifiques.

Si vous êtes préoccupé par le suivi de votre activité et de vos données, en les voyant chaque jour, la Xiaomi Watch S1 Active est remplie de capteurs. Vous pourrez connaître votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24, vos niveaux d’oxygène dans le sang, les pas que vous faites chaque jour, contrôler votre niveau de stress, jeter un œil aux calories que vous brûlez lors de chaque activité ou à la qualité de votre sommeil chaque nuit.

C’est une montre conçue pour durer, non seulement à cause de ses matériaux, mais aussi de sa résistance à 5 ATM ou 50 mètres de profondeur. Vous pourrez l’utiliser pour plonger, faire de la plongée avec tuba ou nager en piscine. De plus, si vous aimez vous perdre en montagne, vous avez une puce GPS à double bande intégrée qui vous guidera à chaque étape.

Le plus frappant, c’est qu’avec autant de capteurs, de fonctions et un si bon écran, nous avons une autonomie comme celle-ci. La batterie intégrée de 470 mAh peut vous offrir une autonomie d’environ 12 jours tranquillement. Il est même capable d’atteindre 24 jours en mode économie d’énergie ou de tenir 30 heures complètes avec le GPS en utilisation intensive.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Watch S1 Active

Et ce n’est pas tout, depuis cette smartwatch, vous pourrez passer des appels téléphoniques sans toucher votre téléphone. Ajoutez le répertoire des contacts et appelez vos contacts depuis l’écran de la montre. Elle dispose d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés, vous n’avez pas besoin de votre téléphone.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.