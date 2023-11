Les téléphones mobiles ne vieillissent plus comme avant et c’est pourquoi les Xiaomi 12 restent un choix parfait en 2023

Il est clair que les marques font de plus en plus d’efforts pour que leurs appareils haut de gamme durent le plus longtemps possible. Nous avons déjà vu des mouvements récents tels que les sept années de mises à jour promises par Google avec ses Pixel 8 Pro et Pixel 8, et il semble que d’autres sociétés comme Xiaomi veuillent suivre le mouvement avec la présentation du nouveau système HyperOS.

Et bien que pour l’instant nous n’ayons que les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 comme seuls représentants de la marque à proposer ce système préinstallé en usine, Xiaomi lui-même a déjà confirmé quels seront certains des smartphones qui pourront être mis à jour à l’avenir, parmi lesquels nous retrouvons les fantastiques Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12, deux véritables bêtes.

Les Xiaomi 12 pourront être mis à jour avec HyperOS afin de prolonger leur durée de vie

En effet, même si plus d’un an s’est écoulé depuis le lancement en France des Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12, ces derniers restent des téléphones plus que capables d’exécuter n’importe quelle application avec une grande fluidité. En réalité, rappelons-nous qu’il s’agit d’appareils équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associé à des versions allant jusqu’à 12 Go de mémoire RAM LPDDR5 et un stockage allant jusqu’à 256 Go UFS 3.1.



De plus, la chose la plus intéressante est que la société elle-même a confirmé que tous deux pourront profiter de HyperOS une fois que ce système sera déployé à l’échelle mondiale. Ainsi, non seulement nous serons parfaitement couverts en ce qui concerne le matériel, mais le logiciel sera également à la hauteur des meilleurs appareils de la marque.

Enfin, il est important de mentionner que si vous n’avez pas besoin de performances plus puissantes que celles offertes par ces appareils, ils sont peut-être les meilleures options que vous puissiez acheter aujourd’hui dans le catalogue de Xiaomi, car leurs prix ont considérablement baissé par rapport à leur lancement.

Par exemple, le Xiaomi 12 est disponible sur certaines plateformes comme Amazon pour environ 429 euros dans sa configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le Xiaomi 12 Pro est disponible pour environ 633,89 euros dans la version de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, des options plus que satisfaisantes pour l’achat d’un nouvel appareil.