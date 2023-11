Un iPhone original se vend pour 133 000 dollars… mais ne bat pas le record

Un iPhone original scellé avec 4 Go de stockage est vendu pour 133 000 dollars… et il reste loin de battre le record détenu par un iPhone similaire qui s’est vendu pour près de 200 000 dollars.

L’iPhone original a été lancé en juin 2007

Un autre iPhone original a été vendu aux enchères pour 133 000 dollars, mais il n’a pas réussi à battre le record détenu par un iPhone presque identique qui a été vendu dans la même salle des ventes pour la somme énorme de 195 000 dollars. Une vente aux enchères qui ne comportait pas seulement cet iPhone parmi les objets, mais aussi un iPod original scellé en usine ou un prix offert par Apple aux employés lorsqu’ils ont 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

La nostalgie coûte cher

Il s’agit d’un iPhone original avec 4 Go de stockage qui a été mis en vente il y a 16 ans. Ce qui rend ce modèle spécial, c’est le peu de temps qu’il est resté sur le marché, moins de trois mois. La raison en était son manque de succès car beaucoup des utilisateurs qui ont acheté l’iPhone en 2007 ont opté pour le modèle avec 8 Go de stockage.

Comme contexte pour comprendre la différence de valeur entre l’iPhone avec 4 Go de stockage et celui avec 8 Go, la valeur du second aux enchères est d’environ 10 000 dollars. Pour donner un exemple, un iPhone similaire s’est vendu pour 7 200 dollars lors d’une précédente vente aux enchères, même si sa boîte était une variante avec l’icône iTunes. Une variante très rare.

Revenons au modèle avec 4 Go qui s’est vendu pour plus de 133 000 dollars, il est certain qu’il est resté bien en dessous du prix estimé qui était entre 175 000 et 225 000 dollars. Cet iPhone n’a pas réussi à battre le record qui était de 195 000 dollars, même s’il était dans son emballage avec le ticket d’achat original.

Mais les iPhone ne sont pas les seuls produits ou objets Apple qui se vendent très bien aux enchères. Des objets rares de la société datant de longtemps sont également très bien vendus, tels que des chèques signés par les fondateurs. La nostalgie envers Apple se paie très bien, et ceci n’est qu’une autre démonstration de cela.