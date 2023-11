L’IA comme principale responsable de la poursuite de la grève des acteurs

Voici pourquoi les mieux payés devraient également la soutenir, croit un représentant.

Acteurs en grève

La grève des acteurs aux États-Unis en 2023, qui a déjà entraîné de nombreux retards, est une grève du travail impliquant les acteurs du syndicat SAG-AFTRA et l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision aux États-Unis. Elle a officiellement débuté le 14 juillet de cette année et n’a aucun signe de fin prochaine. La raison : l’intelligence artificielle (IA) et son utilisation actuelle et posthume pour recréer l’apparence et la voix des interprètes.

C’est ce qu’ont récemment confirmé plusieurs représentants de la SAG-AFTRA, qui soutiennent que l’une des principales raisons pour lesquelles la grève se poursuit, bien que les négociations aient été intensifiées ces derniers jours, est une clause incluse dans l’offre « dernière, meilleure et définitive » de l’AMPTP (Alliance des producteurs de cinéma et de télévision en anglais).

Comment l’IA est-elle utilisée dans l’industrie et que disent les acteurs ?

Pour l’AMPTP, les acteurs figurant à l’Annexe F (ceux qui gagnent plus de 65 000 dollars pour leur travail au cinéma, la moitié à la télévision), céderaient l’utilisation et la jouissance de leur image et de leur voix aux studios une fois numérisés, avec une utilisation indiscriminée de ceux-ci dans les travaux futurs, y compris les productions posthumes. Bien sûr, la SAG-AFTRA voit ici un problème.

Le syndicat des acteurs a demandé aux studios d’Hollywood d’être également rémunéré pour la réutilisation de leur image, y compris pour les acteurs décédés, car actuellement leur image peut être utilisée même sans le consentement de leurs héritiers. Selon une source interne des grévistes citée par The Hollywood Reporter, cela devrait faire prendre conscience aux acteurs les mieux payés, qui jusqu’à présent ont montré leur support mais de manière très discrète (à quelques exceptions près), que leur avenir et celui de leurs héritiers sont également en jeu.

« C’est énorme. Tous les interprètes les mieux rémunérés qui pensent que cette grève concerne seulement le salaire minimum doivent savoir qu’ils sont également impliqués dans cette lutte », déclare un représentant de la SAG-AFTRA. « Ils doivent réaliser qu’il s’agit de les protéger. Maintenant, c’est leur grève lorsqu’ils réalisent ce qui est en jeu. Les personnes qui ont lancé la campagne pour accepter un accord seraient en difficulté si nous acceptons cet accord avec cette clause ».