Les 4 annonces de l’OpenAI Dev Day à ne pas manquer

OpenAI répond ainsi à la concurrence avec l’amélioration exponentielle de ses services.

La nouvelle révolution d’OpenAI est en marche

OpenAI Dev Day a été marqué par un certain nombre d’annonces importantes. De l’arrivée de GPT-4 Turbo, une version plus abordable et plus puissante que jamais, à la possibilité de créer votre propre version personnalisée de ChatGPT, cela indique clairement la direction qu’OpenAI cherche à prendre avec son intelligence artificielle : quelque chose de malléable, parfaitement personnalisable et de plus en plus indépendant de la consommation énergétique généreuse dont il disposait jusqu’à présent.

Cependant, ce ne sont pas les seuls détails que Sam Altman nous a laissés lors de la conférence, nous allons donc voir ce que cet événement nous a apporté et tout ce que nous pouvons en retenir.

GPT-4 Turbo

OpenAI a présenté l’une des plus grandes améliorations de ses modèles de langage actuels. Tant dans la version gratuite que dans la version payante. Ainsi, ils ont utilisé cela pour annoncer l’arrivée de GPT-4 Turbo, une version qui a été entraînée avec des tonnes d’informations provenant de périodes plus proches de nous, comme avril 2023. Ainsi, cette IA promet d’être beaucoup plus puissante et intelligente que la version précédente, mais avec des avantages de réduction des coûts et de consommation d’énergie, nous sommes donc devant une nouvelle vraiment digne d’être saluée.

ChatGPT ressemble de moins en moins aux versions que nous avons testées en début d’année. En seulement 11 mois, l’IA a connu une évolution exponentielle, nous garantissant des normes de qualité et de performance qui n’ont tout simplement pas de sens.

Le nouveau store GPT

ChatGPT aura son propre store, mais il va être un peu particulier car les utilisateurs vont créer le contenu en suivant une série d’étapes via leur propre IA. Ainsi, l’idée du store GPT est que nous créions nos propres versions personnalisées de ChatGPT adaptées à nos besoins.

Évidemment, cela ne sera disponible que pour les utilisateurs des offres payantes Plus et Enterprise, mais il ne semble pas que cela arrivera à la version gratuite.

Une interface intuitive pour créer vos propres GPT

Vous n’aurez pas besoin de connaissances informatiques approfondies pour créer votre propre version de GPT. Au contraire, cela va être vraiment simple car vous n’avez pas besoin de connaître le code pour le faire, malgré ce que vous pourriez penser. En réalité, l’idée est de construire en utilisant l’IA elle-même pour faciliter le processus, de cette façon, il n’y aura pas de problèmes pour le faire de manière simple et intuitive.

Cela suit la philosophie d’OpenAI selon laquelle l’IA est là pour briser les barrières de manière remarquable.

Un bouclier de droits d’auteur pour protéger ses utilisateurs.

Jusqu’à présent, l’IA a créé de nombreux problèmes liés aux droits d’auteur. En réalité, tous les experts soulèvent la même question : D’où proviennent les informations que les IA utilisent pour apprendre ? Parce que beaucoup de ces informations sont protégées par des droits d’auteur, ce qui signifie que la création d’une autre personne est violée pour que l’IA apprenne.

Outre cela, il y a des craintes que les créations réalisées par les utilisateurs puissent être affectées par des droits d’auteur, c’est pourquoi OpenAI a déployé un service de bouclier de protection des droits d’auteur pour ses utilisateurs Enterprise et API.