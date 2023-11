Ces casques Bluetooth Sony chutent de 41% avant le Black Friday

Obtenez un son fantastique et une économie importante avec ces beaux et minimalistes écouteurs circum-auriculaires.

Les Sony WH-CH720N sont des écouteurs avec une grande autonomie, un son spécial et une réduction de bruit efficace.

Voulez-vous continuer à écouter votre musique préférée pendant des heures avec une qualité sublime pour très peu d’argent? De nombreuses marques offrent actuellement ces avantages aux utilisateurs sous la forme d’écouteurs Bluetooth circum-auriculaires. L’une d’entre elles, et l’une des plus connues, vient de baisser le prix de l’un de ses best-sellers. Les Sony WH-CH720N peuvent être à vous pour 149,99 89 euros sur Amazon ou 108 euros sur MediaMarkt.

Sur Amazon, vous pouvez acheter les modèles de couleur noire et bleue au même prix, et légèrement plus cher pour le modèle blanc. Grâce à l’ajout d’un nouveau processeur, ces écouteurs offrent un son exceptionnel pour ce prix, ainsi qu’une excellente autonomie et annulation de bruit de haut niveau.

Sony WH-CH720N

Obtenez de bons écouteurs Bluetooth Sony pour 89 euros

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je vous recommande d’acheter ces écouteurs Bluetooth Sony, et encore plus à ce prix cassé. Ce qui attire le plus l’attention, c’est leur design minimaliste et leurs finitions mates, qui leur confèrent sobriété et robustesse. Ils ne pèsent que 192 grammes, vous pouvez donc les porter pendant de nombreuses heures sans problème ni gêne.

Ils disposent d’une batterie qui peut vous donner une autonomie de 35 heures avec la réduction de bruit activée. Ainsi, sans la réduction de bruit, ils pourraient facilement atteindre 50 heures. De plus, ils ont une charge rapide via leur port USB-C, pouvant être rechargés en 3 minutes pour 1 heure d’utilisation supplémentaire.

Grâce à la puce intégrée V1 et à la technologie Digital Sound Enhancement Engine de Sony, ils offrent un son incroyable. Ils sont compatibles avec les codecs les plus avancés tels que AAC ou SBC. Ils offrent une clarté étonnante dans les voix des chanteurs, ainsi que dans les dialogues des films et des séries.

Ils intègrent également une puce NFC pour pouvoir les associer rapidement et solidement à votre appareil. Et si vous avez besoin de les utiliser en même temps sur votre téléphone portable et sur votre ordinateur, vous pourrez les connecter aux deux appareils en même temps. Vous pourrez passer de l’un à l’autre en appuyant sur un simple bouton.

Leur système de réduction de bruit utilise leurs multiples microphones pour capturer votre voix lors des appels et éliminer tout bruit extérieur. Vous bénéficiez ainsi d’appels d’une clarté cristalline même dans un environnement très bruyant comme un bus, le métro ou au milieu d’un concert. Avec l’application Sony, vous pouvez ajuster jusqu’à 20 niveaux de réduction de bruit.

Sony WH-CH720N

Le serre-tête de ces Sony WH-CH720N est en acier et recouvert de polycarbonate et de simili cuir pour une plus grande durabilité. Sur l’écouteur droit, vous avez les boutons physiques du volume, de mise sous tension et d’annulation de bruit. Vous pouvez également utiliser des assistants vocaux virtuels pour demander de la musique ou répondre à des appels sans toucher votre téléphone.

