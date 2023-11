Google met à jour l’un de ses mobiles les plus populaires des dernières années, par surprise

Malgré le fait d’avoir été abandonné il y a quelques mois, le Google Pixel 4a reçoit la mise à jour Android de novembre.

Le Google Pixel 4a a été l’un des smartphones de milieu de gamme les plus populaires de la grande G ces dernières années

Avant l’arrivée de la version finale d’Android 14, qui a eu lieu au début du mois d’octobre, la société de Mountain View a annoncé que l’un de ses smartphones de milieu de gamme les plus réussis, le Google Pixel 4a, ne recevrait plus de mises à jour de sécurité, restant ainsi avec le patch de sécurité d’août 2023.

Comme cela se produit habituellement le premier mardi de chaque mois, Google a sorti la mise à jour Android de sécurité du mois de novembre 2023 et, surprise pour tous, ce nouveau patch de sécurité arrivera également sur le Google Pixel 4a.

Le Google Pixel 4a reçoit le patch de sécurité de novembre 2023

Comme nous le confirme le média Droid Life, Google a commencé à déployer une nouvelle mise à jour de sécurité basée sur Android 13 sur les Pixel 4a dans le monde entier avec le numéro de version TQ3A.230805.001.S1.

Cette nouvelle version de logiciel pour le Google Pixel 4a inclut le patch de sécurité de novembre 2023, qui corrige plusieurs dizaines de vulnérabilités liées à la vie privée et à la sécurité et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Cette nouvelle mise à jour n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité pour le Google Pixel 4a, car elle se limite uniquement à résoudre des erreurs, et très probablement, ce sera la dernière que recevra ce terminal, car il a été abandonné en août dernier et est l’un des appareils de la grande G qui ne seront pas mis à jour avec la dernière version d’Android.

Si vous avez un Google Pixel 4a et que vous voulez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, vous devez simplement accéder au menu Paramètres de votre smartphone, aller dans la section Système et appuyer sur l’option Mise à jour du système.

Une fois disponible, vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton Télécharger pour que votre Pixel 4a soit mis à jour avec le dernier patch de sécurité Android.