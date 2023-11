Le clan des casseurs de os aura un nouveau remake. Premiers détails.

Les matchs en prison reviennent.

Le retour des matchs en prison.

Rien de tel qu’un bon film sportif

Il fut un temps où, comme tout le monde, Adam Sandle faisait aussi des films pour le grand écran et pas seulement pour Netflix ou ses dérivés, et parmi eux, un a toujours été mis en avant, c’est Le clan des casseurs d’os (The Longest Yard dans sa version originale), un film de 2005 qui était déjà une version actualisée d’un film de 1974 et qui semble maintenant avoir un nouveau remake.

Le clan des casseurs d’os original racontait l’histoire de Paul Crewe, interprété par un éternel Burt Reynolds, un ancien quart-arrière (quarterback) qui est considéré comme une star du sport mais a été condamné à 18 mois dans la prison de Citrus State, où il forme et entraîne une équipe de détenus pour jouer contre l’équipe formée par les gardiens de prison. Il a été réalisé par Robert Aldrich et écrit par Tracy Keenan Wynnguardias, et a été produit par Al Ruddy, également producteur du Parrain en 1972 et de Million Dollar Baby en 2004, pour vous donner une idée de l’importance accordée à ce film.

Les nouvelles versions

Il n’est donc pas surprenant qu’en 2005 nous ayons eu un remake fidèle réalisé par Peter Segal et écrit par Sheldon Turner. Cette fois-ci, Adam Sandler a joué le célèbre quarterback fini qui rassemble une équipe en prison en échange d’une peine réduite. Chris Rock, James Cromwell, Nelly et William Fichtner étaient également protagonistes, avec un Burt Reynolds en invité spécial.

Maintenant, Paramount Pictures, responsable des deux précédents films, semble donner une nouvelle vie à l’équipe de détenus, avec Rodney Barnes à la tête, qui avait été producteur exécutif et scénariste de Time of Victory: The Lakers Dynasty pour HBO.

D’après les premières informations disponibles, Van Toffler, PDG du studio cinématographique indépendant Gunpowder & Sky, qui avait déjà été le producteur exécutif du film en 2005, produira également ce remake en collaboration avec le producteur David Gale (Coach Carter, Aeon Flux). Le nouveau Le clan des casseurs d’os en est encore à ses débuts, il est donc trop tôt pour savoir si quelque chose changera dans l’intrigue ou si, comme cela s’est produit en 2005, Sandler reviendra cette fois-ci sous la forme d’un caméo.