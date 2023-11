Il n’y a pas de rival à sa hauteur : cette tablette Xiaomi chute jusqu’à 300 euros et est l’achat le plus intelligent

Pour étudier, travailler ou regarder des séries, c’est le meilleur achat en raison de son excellent rapport qualité-prix, maintenant avec une baisse de 100 euros.

Un écran de bonne qualité, des performances extrêmement puissantes même en jouant et une autonomie étendue sont les principaux atouts de la Xiaomi Pad 6. C’est une tablette sans égal dans sa gamme de prix, car il n’y a pas d’autre modèle offrant la même qualité für le même prix, voire moins cher. Gardez à l’esprit qu’elle a un prix de vente recommandé de 399,99 euros, mais que vous pouvez la acheter pour seulement 305 euros sur AliExpress Store grâce à la réduction brutale qu’elle offre actuellement.

AliExpress Store vous offre donc l’occasion parfaite d’obtenir une tablette idéale pour étudier, travailler, jouer ou simplement regarder des films. Elle a une remise de 95 euros et, étant donné qu’il s’agit de la version Plaza, la livraison se fait en seulement 3 jours sans frais d’expédition, vous n’aurez donc rien à attendre. Notez que cette Xiaomi Pad 6 ne descend pas en dessous de 330 euros sur Amazon, tandis que sur le site de Xiaomi, elle reste à 399,99 euros de base.

Sur Netcost-security.fr, nous avons analysé la Xiaomi Pad 6 et nous pensons qu’elle se démarque par son excellent rapport qualité-prix. Nous lui avons attribué une note de 89 sur 100, ce qui montre que nous la trouvons excellente. Nous allons vous expliquer pourquoi c’est un si bon achat.

Pourquoi la Xiaomi Pad 6 est l’achat le plus intelligent

La Xiaomi Pad 6 est une tablette que vous pourrez utiliser confortablement à la maison comme à l’extérieur. Elle a une épaisseur de 6,51 mm et un poids d’à peine 490 grammes, ce qui la rend très agréable à tenir en main. De plus, vous pourrez facilement la ranger dans votre sac à dos ou votre sac à main pour l’emmener en classe ou en voyage. D’autre part, AliExpress vous offre la possibilité de choisir entre le modèle de couleur noire, dorée ou bleue.

Après avoir analysé cette tablette pendant quelques semaines, nous pouvons vous assurer que vous profiterez d’un écran de bonne qualité. Il s’agit d’un écran IPS de 11 pouces avec une résolution de 2880 x 1800 pixels qui se distingue particulièrement par son taux de rafraîchissement extrêmement élevé de 144 hertz. En plus de belles images, la tablette offre un son d’une qualité surprenante grâce à ses 4 haut-parleurs avec la technologie Dolby Atmos.

Malgré son prix abordable de seulement 300 euros, gardez à l’esprit que vous pourrez utiliser cette Xiaomi Pad 6 pour effectuer toutes vos tâches en toute fluidité. Cela est dû à la puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 870, qui fait fonctionner toutes les applications avec facilité. Par conséquent, cette Xiaomi Pad 6 est un excellent achat pour jouer, prendre des notes, éditer des images, rechercher des informations sur Internet ou regarder une série.

Les applications de la tablette Xiaomi incluent également la capture d’images et la participation à des appels vidéo, car elle est équipée d’un appareil photo arrière de 13 mégapixels et d’un appareil photo frontal de 8 mégapixels. Si vous achetez le stylet optique de Xiaomi, vous pourrez également l’utiliser pour dessiner, écrire ou colorier en toute facilité. Au fait, son système d’exploitation est MIUI Pad 14 basé sur Android 13.

La Xiaomi Pad 6 maintient un niveau élevé en termes d’autonomie, avec une grande batterie de 8 840 mAh à l’intérieur. Selon notre expérience, la tablette a l’autonomie nécessaire pour tenir une journée complète de travail. Si vous êtes moins exigeant, vous pourrez l’utiliser pendant 2 à 3 jours avant de la recharger. Elle prend en charge la charge rapide de 33W, vous aurez donc besoin d’environ 2 heures pour la charger à 100%.

En résumé, il n’y a pas d’autre tablette offrant une aussi bonne expérience pour seulement 300 euros. C’est pourquoi, si vous voulez profiter d’une tablette de qualité sans dépenser beaucoup d’argent, nous vous recommandons de profiter de l’occasion offerte par AliExpress Store et d’acheter cette Xiaomi Pad 6 pour seulement 305 euros. Comme nous l’avons vu au début, aucun autre store n’offre un prix aussi incroyable.

