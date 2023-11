L’intelligence artificielle générative arrive sur YouTube avec ces 2 nouvelles fonctionnalités

La plateforme vidéo teste 2 nouvelles fonctionnalités basées sur l’Intelligence Artificielle.

L’IA prend de plus en plus d’importance sur YouTube

L’Intelligence Artificielle est déjà testée sur YouTube. Deux fonctionnalités ont été intégrées pour aider les spectateurs de vidéos à débattre de manière plus ordonnée dans les commentaires et à résoudre leurs interrogations sur le contenu. La première est l’organisation des commentaires par thèmes et la deuxième est l’IA conversationnelle. Voici comment chaque fonctionnalité fonctionne.

Commentaires organisés par thèmes grâce à l’IA

Elle est conçue pour trier les commentaires d’une vidéo en les regroupant par sujets. Elle n’est disponible que sur mobile, où, si vous avez reçu la fonctionnalité et que vous entrez dans la section des commentaires, vous trouverez une rubrique intitulée « Topics » (Sujets). Si vous cliquez sur cette rubrique, les différents thèmes débattus s’afficheront.

Cette fonctionnalité permettra aux créateurs de contenu de supprimer certains commentaires qui ne leur plaisent pas, en y accédant plus facilement grâce à leur regroupement. Pour le moment, elle n’est disponible que pour un petit nombre de vidéos en anglais dont la section des commentaires est assez étendue.

IA conversationnelle

D’autre part, nous avons l’IA conversationnelle. Il s’agit d’un chatbot auquel vous pouvez poser des questions sur la vidéo ou sur du contenu similaire à celui exposé. Elle sera particulièrement intéressante pour les vidéos académiques, car elle permettra d’approfondir la question abordée.

Tout comme la précédente, elle n’est disponible que pour un petit nombre d’utilisateurs, qui peuvent à peine l’utiliser sur un nombre limité de vidéos.

Autres fonctionnalités avec l’IA

Les deux fonctionnalités précédentes sont les dernières annoncées, mais la plateforme vidéo souhaite intégrer d’autres fonctionnalités. Elle a précédemment annoncé des nouveautés basées sur l’IA, telles que la génération automatique de fonds, le doublage automatique ou la recherche de musique.

Un autre aspect dans lequel l’intégration de l’IA se démarque est le secteur musical. Les chansons créées par Intelligence Artificielle sont à la mode, mais leur utilisation est encore compromettante car elles ne respectent pas les droits des artistes. C’est précisément pour cela que YouTube a créé sa propre IA musicale qui vous permettra de chanter comme un artiste, tout en respectant les droits de ces derniers.