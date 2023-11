Désormais disponible la nouvelle application WhatsApp sur le Mac App Store

WhatsApp a désormais une application universelle pour macOS grâce à Catalyst.

WhatsApp a annoncé et lancé sa nouvelle application pour macOS en août dernier. Une application qui a complètement changé en devenant nativement compatible avec les Mac. Cependant, cette nouvelle version n’était disponible qu’en téléchargement depuis son site web, ce qui a récemment changé car elle peut désormais être téléchargée officiellement depuis le Mac App Store.

Vous pouvez désormais télécharger la nouvelle application WhatsApp depuis le Mac App Store

C’est Meta elle-même qui a annoncé dans une publication sur X que la nouvelle application WhatsApp est disponible sur le Mac App Store. Et le meilleur dans tout ça ? C’est une application universelle. Cela signifie que la version iOS et macOS ont été fusionnées et utilisent le même lien grâce à Catalyst, un outil qu’Apple met à disposition des développeurs pour rendre leurs applications universelles.

Quelle est la différence entre cette nouvelle version et l’ancienne ? L’ancienne version était essentiellement une webapp construite avec Electron, tandis que la nouvelle version disponible sur le Mac App Store est une application basée sur la version pour iPhone grâce à la technologie Catalyst. Ces applications basées sur l’iPhone peuvent être utilisées sur les Mac avec des processeurs Apple silicon.

Le fait que l’application pour Mac soit basée sur celle de l’iPhone offre de nombreux avantages aux utilisateurs. D’une part, en étant native, elle dispose de toutes les fonctionnalités de l’application iPhone, comme les appels vidéo de groupe, par exemple. De plus, ce type d’applications consomme moins de ressources, ce qui les rend plus rapides et moins gourmandes en batterie.

WhatsApp travaille également sur une version pour iPad qui est actuellement en phase bêta via TestFlight. Il est appréciable que des entreprises comme Meta profitent des outils fournis par Apple aux développeurs pour construire des applications natives et offrir une meilleure expérience aux utilisateurs.