Arrive Android Auto 10.8 dans sa version stable: déjà disponible pour tous et voici toutes ses nouveautés

Il y a seulement une semaine, nous avons vu apparaître la première version bêta d’Android Auto 10.8 et, comme d’habitude, nous avons maintenant la version stable de ce logiciel disponible après avoir vérifié que tout fonctionne comme il se doit et sans avoir besoin d’être enregistré dans le programme bêta d’Android Auto car nous pouvons le télécharger à partir du Play Store de Google.

Pour en profiter, tout ce que vous avez à faire est de vérifier dans le Play Store si une mise à jour est disponible pour cette application et de l’installer ; une fois que vous l’aurez fait, vous aurez accès à certaines améliorations internes qui amélioreront votre expérience avec le service, et nous vous en parlerons ci-dessous.

Android Auto 10.8, maintenant disponible sur Google Play

Tout comme avec les versions précédentes, Android Auto 10.8 ne représente en rien un changement radical en termes de structure visuelle de l’application. En réalité, l’aspect esthétique reste le même que ce que nous avons vu jusqu’à présent, et c’est dans ces éléments invisibles que Google a concentré ses efforts pour tout faire fonctionner beaucoup mieux.





Voici à quoi ressemble l’interface d’Android Auto 10.8.

Pour vous donner une idée des changements officiels publiés par Google dans cette version, voici la liste officielle des changements de ce logiciel par rapport à Android Auto 10.7 :

La fonction Ne pas déranger a été améliorée.

Le mode sombre du système que nous voyons dans la voiture est maintenant indépendant de celui sélectionné sur le smartphone.

Correction d’erreurs et autres améliorations internes du logiciel.

En dehors de cela, nous pouvons seulement vous dire que si vous ne voyez toujours pas la mise à jour, vous pouvez toujours utiliser le fichier APK et l’installer comme n’importe quelle autre application. C’est tout aussi sûr que de l’installer depuis Google Play, et de cette façon vous n’aurez pas à attendre pour profiter de cette nouvelle version et de toutes les nouveautés qu’elle apporte.

