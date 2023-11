Incroyable chute pour ce téléphone de milieu de gamme ‘Pro’ et ‘Plus’ avec un appareil photo de 108 MP et Android 14

Avec cet achat, vous aurez un téléphone portable pendant de nombreuses années, avec une mise à jour garantie vers la nouvelle version d’Android.

Le realme 10 Pro+ est un smartphone puissant, avec un grand écran et un appareil photo assez décent.

Vous avez besoin d’acheter un téléphone portable et vous ne pouvez pas attendre le Black Friday ? Nous avons une excellente offre que nous venons de trouver. Il s’agit du fantastique realme 10 Pro+, dans sa version de base 8/128 Go, qui est maintenant à 220 euros sur AliExpress. C’est le prix le plus bas en ce moment pour ce terminal dans tout internet, profitez-en.

L’autre endroit le moins cher est chez Miravia pour 249 euros, ou vous pouvez également l’acheter sur AliExpress France pour 219 euros + livraison. Dans tous les cas, vous obtiendrez un téléphone portable avec Android 13, un appareil photo très remarquable et un design incroyablement beau avec un bel écran incurvé et une extrême finesse. De plus, c’est l’un des téléphones portables realme qui sera bientôt mis à jour vers Android 14.

Achetez un realme 10 Pro+ mis à jour pour seulement 220 euros

Ce realme 10 Pro+ se trouve dans la catégorie moyenne de la gamme Android aux côtés de nombreux autres terminaux, y compris le nouveau realme 11 Pro+. Il vaut la peine de choisir la génération précédente, comme c’est le cas ici, lorsque le changement n’est pas aussi radical que sur d’autres terminaux.

Malgré sa finition en polycarbonate, ce terminal realme a un design spectaculaire et mince. Avec seulement 7,8 mm d’épaisseur et un poids de 173 grammes, vous pouvez le tenir dans la main pendant des heures sans vous plaindre de son poids. L’écran occupe 90% de la face avant de l’appareil.

Il est équipé d’un écran Oled de 6,7″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est compatible avec le HDR10+, a une luminosité maximale de 800 nits et présente une superbe courbure de chaque côté. Et surtout, c’est l’un des rares téléphones portables de milieu de gamme actuels à inclure un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran lui-même.

Le Dimensity 1080 est le processeur chargé d’obtenir des performances exceptionnelles sur ce modèle. Avec ses 8 Go de RAM de base, l’aide de la puce graphique ARM Mali-G68 et sa mémoire interne de 128 Go UFS 3.1, il peut atteindre 530 000 points au test Antutu.

D’autre part, à l’arrière, nous trouvons un triple appareil photo composé d’un capteur Samsung HM6 de 108 MP f/1.75, d’un grand-angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Ensemble, ils enregistrent en 4K à 60 fps et capturent des vidéos au ralenti à 960 fps. Son appareil photo frontal Sony de 16 MP fait un excellent travail pour les selfies.

Avec sa batterie de 5000 mAh, il offre l’une des meilleures autonomies pour un téléphone portable de milieu de gamme, similaire aux Redmi Note. De plus, il dispose d’une charge rapide de 67W, vous permettant de la charger complètement en moins de 40 minutes.

➡️ Voir l’offre realme 10 Pro+ (8/128 GB)

Enfin, nous devons nous pencher sur sa connectivité, car ce n’est pas un sujet négligeable. Dans ce modèle, nous disposons de la 5G, du NFC, du Bluetooth 5.2, du WiFi 6, de la double SIM et du GPS. Étant la version chinoise de cet appareil, la bande B20 (800) du 4G est limitée. Sinon, il est identique à la version mondiale.

