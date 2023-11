Certaines fonctions d’IA des Samsung Galaxy S24 pourraient être disponibles sous un abonnement payant

Samsung envisage de restreindre l’utilisation de certaines des nouvelles fonctionnalités de l’IA générative des Galaxy S24 : seules les personnes qui paient pourront les utiliser.

Les trois modèles de la série Galaxy S23 lancés en 2023

Ceux qui décident d’acheter l’un des nouveaux Samsung Galaxy S24 après leur présentation, prévue pour le 17 janvier de l’année prochaine 2024, pourraient constater que ce n’est peut-être pas suffisant de simplement payer ce que Samsung demande pour l’un des smartphones afin de profiter de toutes ses fonctionnalités. C’est du moins ce que suggère une rumeur provenant d’un analyste reconnu, qui affirme que la société étudierait la possibilité d’ajouter des fonctionnalités payantes au logiciel de sa nouvelle gamme de téléphones.

Ces fonctionnalités seraient liées aux capacités d’intelligence artificielle générative des téléphones, soutenues par le nouveau processeur Exynos 2400. Apparemment, Samsung pourrait offrir ces fonctionnalités moyennant un abonnement payant.

On ne sait pas quels types de fonctionnalités pourraient être incluses dans cet abonnement

L’arrivée de fonctionnalités d’IA générative sur les modèles de la série Galaxy S24 est annoncée depuis des mois. Une fuite récente affirmait que les appareils seraient dotés de One UI 6.1 au moment de leur lancement, et que cette version du logiciel constituerait la plus grande avancée de l’histoire de One UI en matière d’intelligence artificielle.

Pour le moment, cependant, il n’est pas clair quels types de fonctionnalités Samsung prévoit de mettre en œuvre, bien que la rumeur selon laquelle certaines d’entre elles pourraient être payantes renforce le sentiment que la société a concentré une grande partie de ses efforts et de ses ressources sur le développement d’outils véritablement révolutionnaires.

Bien qu’il ne soit pas confirmé que cela va se produire, si des fonctionnalités payantes sont intégrées dans One UI 6.1 sur les Galaxy S24, Samsung ne serait pas la première marque à faire quelque chose de similaire. Depuis un certain temps, Google offre des fonctionnalités d’IA dans Google Photos qui sont exclusives aux abonnés de Google One.