X commence à vendre d’anciens noms d’utilisateur de Twitter pour 50 000 dollars

Et effectivement, Elon Musk ne mentait pas lorsqu’il prévenait que X (anciennement Twitter) allait libérer les noms et les comptes des utilisateurs inactifs ou suspendus… Ce que personne n’attendait, c’est qu’ils finiraient par les vendre !

Elon Musk continue d’essayer de faire de X une machine à faire de l’argent. | Image de Rappler

Cela fait un moment que Elon Musk a perdu la tête avec les idées folles autour de X, ou Twitter, ou comme vous voulez appeler le résultat de l’achat désastreux du magnat de Pretoria. Nous avons tout vu ces derniers temps, depuis vouloir en faire une application de rencontre jusqu’à offrir des services bancaires, en passant par des choses plus triviales, mais elles ont toutes pour but de faire de X une machine à faire de l’argent : nouveaux plans d’abonnement, frais pour les nouveaux utilisateurs, et ainsi de suite.

La dernière folie que nous venons d’apprendre nous surprend assez, tellement que nous avons voulu vous en parler de la part de sources aussi fiables que Forbes, qui a eu accès à des informations internes de X où il est question de vendre les anciens identifiants d’utilisateurs inactifs ou suspendus, du moins les plus intéressants pour les clients potentiels, à des prix scandaleux allant jusqu’à 50 000 dollars.

C’est aussi possible qu’incroyable, venant de Musk, qui avait déjà confirmé à la mi-2022 que beaucoup des comptes inactifs les plus intéressants étaient pris par des robots et qu’il fallait les libérer, même si personne ne s’attendait vraiment à ce qu’ils finissent par demander d’énormes sommes d’argent pour les enregistrer correctement.

L’information provient de courriels internes qui auraient été divulgués, où il est question d’une équipe au sein de X appelée « @Handle » qui travaillerait déjà exclusivement pour faire fonctionner un marché d’identifiants de X, où l’on mettrait en vente des identifiants d’utilisateurs ou des comptes inutilisés à des prix pouvant atteindre 50 000 dollars pour les identifiants les plus intéressants.

Cette équipe aurait également commencé à envoyer des courriels et des offres à des clients potentiels, surtout des entreprises et probablement des influenceurs, pour leur proposer ces identifiants avant que le marché ouvert ne soit lancé. C’est quelque chose qui n’a évidemment pas encore été révélé par aucune des parties impliquées.

X prévoit de lancer un marché d’identifiants de comptes, où nous pourrons non seulement acheter les inactifs et les libérés (certains à des prix ridiculement élevés), mais aussi négocier avec n’importe quel autre utilisateur pour acheter son ‘ID’ en lui payant toujours une commission à X.

Ce sont des employés actifs de l’entreprise qui ont divulgué les informations, c’est pourquoi il n’y a pas d’images ni de données internes pour corroborer les informations, mais elles sont fiables et concordent avec les plans d’Elon Musk, surtout avec son besoin de monétiser X de toutes les manières possibles.

En chiffres, il était question de plus d’un million et demi de comptes inactifs qui seraient libérés unilatéralement par X, bien que tous ne soient probablement pas aussi précieux pour demander 50 000 dollars pour eux. De plus, on nous confirme que le marché des identifiants devrait être opérationnel dans les prochains mois, avec des noms suggérés comme Handle Marketplace, permettant d’acheter et de vendre des comptes entre utilisateurs, X recevant une commission sur la transaction.

Nous verrons ce que tout cela donnera, même si cela semble être une autre idée saugrenue autour d’une plateforme qui continue de fonctionner sans réelle direction définie et avec un flux constant d’utilisateurs se tournant vers Mastodon, Bluesky ou d’autres alternatives.