Gamme haut de Motorola pour seulement 399 euros : design premium, Snapdragon 888+ et charge de 68W

200 euros de réduction pour ce smartphone de haute qualité que nous avons analysé et que nous ne pouvons pas vous recommander davantage.

L’écran de ce téléphone à 399 euros est de premier ordre, vous apprécierez pleinement le contenu multimédia.

Xiaomi, Samsung ou OnePlus sont les premières marques auxquelles nous avons tendance à nous intéresser lorsque nous recherchons un nouveau smartphone haut de gamme. Cependant, cette fois-ci, nous vous recommandons de jeter un coup d’œil au catalogue des smartphones Motorola pour trouver un véritable bijou avec lequel vous pourrez profiter d’une expérience haut de gamme à petit prix. Notre recommandation est le Motorola edge 30 fusion, un haut de gamme que vous pouvez acheter pour seulement 399 euros chez PcComponentes.

Oui, vous avez bien lu, vous pouvez vous procurer un terminal de haut de gamme pour moins de 400 euros grâce à cette bonne affaire. Son prix de vente conseillé est de 599 euros, ce qui vous permet d’économiser 200 euros si vous profitez de l’occasion. Cependant, vous devez prendre en compte que les unités disponibles en offre chez PcComponentes sont très limitées. La bonne nouvelle est que le Motorola edge 30 fusion est également proposé à 399 euros sur Amazon, vous pouvez donc choisir entre les deux stores.

D’autre part, ce smartphone est épuisé sur la boutique officielle de Motorola, tandis que chez Ebay, il n’est pas proposé à un prix inférieur à son prix d’origine. Par conséquent, PcComponentes et Amazon sont les meilleurs stores pour vous procurer un haut de gamme avec un écran de premier ordre, des performances excellentes, une bonne autonomie avec une charge de 68W et un logiciel très propre.

Motorola edge 30 fusion

Achetez ce smartphone haut de gamme Motorola pour 399 euros

La grande qualité du Motorola edge 30 fusion se ressent dès que vous le sortez de la boîte. Nous l’avons analysé pendant quelques semaines et nous pouvons vous confirmer qu’il a un design exquis, avec un corps principalement en verre qui donne une sensation premium en main. Notez qu’il a une épaisseur de 7,45 millimètres et un poids de seulement 175 grammes, vous ne le remarquerez même pas en main.

La qualité est également au rendez-vous avec l’écran qui occupe toute la façade, de technologie OLED, d’une taille de 6,55 pouces, d’une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Compte tenu de notre expérience, nous pouvons vous assurer que c’est l’un des meilleurs écrans pour moins de 600 euros. La netteté est élevée, la reproduction des couleurs est excellente et la fluidité est parmi les plus élevées du marché, les résultats sont optimaux dans tous les sens.

Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 888+, ce qui offre une expérience fantastique dans tous les aspects. Avec le edge 30 fusion, vous pouvez accéder aux réseaux sociaux, rechercher des informations sur le navigateur, jouer aux jeux les plus exigeants ou discuter sur les plateformes de messagerie sans aucun problème. L’expérience est également grandement aidée par le système d’exploitation, une version très pure d’Android qui inclut peu d’ajouts et qui est également utile.

Ce smartphone est équipé de trois caméras à l’arrière, dont une principale de 50 mégapixels qui prend des photos de bonne qualité. Elle est accompagnée d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels avec laquelle vous pourrez prendre de bons selfies. Cette caméra frontale sert également à déverrouiller le système par reconnaissance faciale, pour laquelle vous pouvez également utiliser le capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Motorola edge 30 fusion

La cerise sur le gâteau est la batterie de 4 400 mAh, qui dépasse facilement la journée d’autonomie. La charge rapide est de 68W, elle se recharge donc à 100% en moins de 1 heure. Au fait, le chargeur de 68W est inclus dans la boîte, vous n’avez pas besoin de l’acheter séparément. Il y a d’autres détails importants dans ce téléphone, tels que la connectivité 5G, les 8 Go de RAM, les 128 Go de stockage et les deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos.

Il ne fait aucun doute que ce Motorola edge 30 fusion offre un rapport qualité-prix exceptionnel, c’est pourquoi son achat en vaut vraiment la peine. Ne manquez pas l’occasion de vous procurer un haut de gamme pour seulement 399 euros, que ce soit chez PcComponentes ou chez Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.