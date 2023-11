Le Sony Xperia 1 V se met à jour officiellement vers Android 14

Parmi les premiers et en commençant par l’Europe et le Royaume-Unis, Sony répond à 100% à ses utilisateurs et déploie déjà Android 14 pour son Xperia 1 V.

Avec son design caractéristique, ce Sony Xperia 1 V est l’un des smartphones les mieux finis de toute l’industrie.

Il y a déjà quelques semaines qu’Android 14 est parmi nous, dans sa version stable et finale, bien que ce soient évidemment les Pixel de Google qui inaugurent les nouveaux goûts et fonctionnalités du système d’exploitation tandis que les autres fabricants s’efforcent de nous préparer leurs versions du Upside Down Cake le plus rapidement possible.

C’est le cas de Sony, qui répond au mieux aux utilisateurs de ses Xperia et devient l’une des premières marques à disposer de son firmware personnalisé basé sur Android 14 pour au moins ses fleurons, car nous pouvons déjà vous confirmer que le Sony Xperia 1 V dispose de son package de mise à jour disponible.

Le fabricant japonais, basé à Minato, a voulu figurer parmi les supports après-vente les plus rapides dans le monde Android, et le fait avec un navire amiral qui se met à jour quelques semaines seulement après l’annonce officielle de Google, en ajoutant un petit changelog propriétaire que des utilisateurs de Reddit ont partagé sur les réseaux sociaux.

C’est ainsi que nous savons que le package de mise à jour avec Xperia UI basé sur Android 14 est disponible au Royaume-Unis et sur les marchés européens, notamment avec le modèle XQ-DQ54 en protagoniste, et dans un déploiement qui est distribué via OTA comme toujours de manière échelonnée.

Sony a été assez succinct dans l’annonce, car il n’y a pas beaucoup d’informations supplémentaires sur une Xperia UI toujours simple et élégante, sans extravagance ni excès, qui ajoutera donc toutes les améliorations et nouveautés d’Android 14 silencieusement et sans fanfare.

Sony déploie Android 14 pour son « flagship » de 2023, le Xperia 1 V, qui dispose déjà de toutes les améliorations de la dernière version d’Android ainsi que de quelques fonctionnalités supplémentaires pour l’appareil photo et l’adaptation de son application d’édition Video Creator.

Le changelog parle d’une amélioration photographique très intéressante, à savoir que comme vous pouvez le voir, Sony introduit ici son nouveau mode Bokeh amélioré qui était déjà disponible sur le Xperia 5 V. Cette option permet à l’utilisateur de réduire doucement la mise au point en arrière-plan, fonctionnalité qu’il pourra utiliser avec les distances focales de 24 et 48 millimètres qui sont disponibles avec le capteur principal de 52 mégapixels du terminal.

De plus, chez Sony, ils mentionnent également comme nouveauté leur application Video Creator qui était déjà disponible pour le Xperia 1 V, bien qu’il semble qu’elle s’adapte maintenant à Android 14 avec les dernières API et fonctionnalités de la nouvelle version d’Android.

Si vous possédez un Xperia 1 V et que vous n’avez pas reçu la notification, soyez patients, car il est possible que dans certains pays, elle n’ait pas encore été mise en circulation. Dans tous les cas, vous pouvez toujours vous rendre dans les paramètres et essayer de forcer le téléchargement du package de mise à jour manuellement.