Un des Xiaomi « Pro » les plus attrayants chute de prix, mais uniquement pour une durée limitée

Ce Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir et profiter sans soucis. C’est un excellent achat avec une réduction.

L’écran du POCO X5 Pro 5G.

Vous n’avez pas à payer trop cher pour avoir un smartphone complet avec lequel vous pouvez profiter. Le POCO X5 Pro 5G est en baisse de prix sur Amazon, il est à vous pour 299 euros dans sa version mondiale. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage intéressants, vous ne manquerez de rien.

Nous parlons d’un smartphone qui a également baissé de prix sur la boutique officielle de Xiaomi, il est à votre portée pour le même prix de 299 euros. L’Univers veut que vous rameniez un nouveau Xiaomi à la maison aujourd’hui, je n’ai aucun doute là-dessus. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le smartphone attrayant de POCO.

POCO X5 Pro 5G (128 Go)

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone Xiaomi

Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 67 W

NFC, prise casque et 5G

À l’avant du téléphone chinois se trouve un écran AMOLED qui offre des couleurs vibrantes et des noirs profonds. Il atteint près de 6,7 pouces et se déplace en douceur grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, c’est un panneau de haut niveau. Profitez au maximum de vos films préférés.

À l’intérieur se trouve un processeur avec lequel vous n’aurez à vous soucier de rien. Nous parlons du Qualcomm Snapdragon 778G, une puce que nous avons eu l’occasion de tester à plusieurs reprises et qui fera fonctionner en douceur vos applications et jeux préférés.

N’oublions pas le domaine de la photographie, dans lequel ce POCO excelle également. Xiaomi a bien travaillé avec les 3 caméras de cet appareil : vous profiterez d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un objectif grand angle de 8 mégapixels et d’un objectif macro pour vous rapprocher au maximum des petits objets.

Vous l’avez vu de vos propres yeux, vous avez l’occasion d’acheter un très bon téléphone avec une belle réduction. Tout le monde n’a pas besoin d’un haut de gamme, parfois nous cherchons simplement un smartphone fluide qui nous permette de profiter de ces applications auxquelles nous sommes accrochés.

