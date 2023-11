Apple clarifie : il n’y aura pas d’iMac de 27 pouces avec processeur Apple Silicon

Apple suggère d’acheter un Mac mini ou un Mac Studio et un moniteur Studio Display à ceux qui veulent un ordinateur de bureau plus grand.

Un des derniers modèles d’iMac en bleu

Le iMac de 27 pouces a été mis à jour en 2020 et, deux ans plus tard, il a été officiellement arrêté de vendre. Maintenant, nous savons que ce modèle aurait pu être le dernier de son espèce, car Apple a confirmé qu’il n’a pas l’intention de lancer un nouvel iMac de 27 pouces avec processeur Apple Silicon à l’intérieur.

Cela s’est produit seulement une semaine après avoir annoncé la nouvelle génération de processeurs Apple Silicon avec le processeur M3 à l’intérieur, qui, d’après les déclarations de la société faites aujourd’hui, sera le seul modèle d’iMac disponible dans le catalogue d’Apple à l’avenir.

Vous voulez un iMac plus grand ? Apple a de mauvaises nouvelles pour vous

Dans des déclarations faites à The Verge, une porte-parole d’Apple a indiqué que la société n’a pas l’intention de renouveler la série des iMac de plus grande taille, dont le dernier modèle a été lancé il y a déjà trois ans.

Le iMac de 27 pouces était, jusqu’à sa disparition du catalogue de la marque, la référence tout-en-un d’Apple, équipé d’un écran de plus grande résolution que son petit frère et de fonctionnalités plus avancées. À l’époque, il y avait même un iMac Pro pour un public professionnel avec un écran de 27 pouces et une résolution 5K, qui a été remplacé quelques années plus tard par l’iMac 5K avec processeur Intel Core i9.

Et que se passe-t-il pour ceux qui recherchent un ordinateur plus grand ? Dans ce cas, Apple suggère qu’une meilleure option pourrait être de combiner un Mac mini ou un Mac Studio (en fonction des fonctionnalités nécessaires) avec un moniteur Studio Display de 27 pouces.

Le fait qu’Apple ne va pas lancer un nouvel iMac de 27 pouces ne signifie pas que la société n’a pas l’intention de construire un iMac encore plus grand. Dans le passé, des indices ont fait surface indiquant la possible existence d’un iMac de plus de 30 pouces de diagonale qui pourrait arriver dans les années à venir. Pour l’instant, la marque ne s’est pas prononcée à ce sujet.